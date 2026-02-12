Nuovo Ferraris, la Conferenza dei servizi riconosce l'interesse pubblico: pronti 100 milioni

La riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris di Genova è stata riconosciuta dalla Conferenza dei servizi preliminare come progetto di interesse pubblico. Il progetto è stato presentato dal consorzio Stadium e dalle due società Genoa e Sampdoria e l’ufficialità è arrivata attraverso una nota del Comune.
«Il percorso è ancora lungo – ha spiegato la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis – ma la dichiarazione del pubblico interesse è un passaggio fondamentale per raggiungere l’ambizioso obiettivo della ristrutturazione completa del nostro stadio per renderlo più accogliente per i tifosi e in grado di ospitare non solo i grandi eventi sportivi internazionali, ma anche importanti appuntamenti artistici. Stiamo rispettando tutte le tappe per la candidatura agli Europei 2032, traguardo che in ogni caso non sarà semplicissimo raggiungere».
Per la sindaca «il nuovo Luigi Ferraris dovrà vivere tutti i giorni e resterà pubblico, a differenza del progetto dell’amministrazione precedente, che prevedeva la vendita ai privati. Noi abbiamo scelto la strada della concessione per 99 anni. Inoltre, l’investimento a carico del Comune sarà limitato e non diretto. L’accordo prevede la gratuità del canone per i primi cinquant’anni (poi di 1 milione l’anno, ndr), per un valore complessivo stimato di circa sei milioni. A fronte di questo, le società dovranno garantire la disponibilità dell’impianto per una serie di appuntamenti di interesse pubblico. L’investimento privato complessivo ammonterà a circa 100 milioni, mentre altri 19 milioni di risorse pubbliche previsti nel progetto presentato non saranno a carico del Comune, ma verranno ricercati dalle società».
Entro marzo verrà consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito verrà aperta una nuova conferenza dei servizi. Se quest’ultima dovesse concludersi con parere favorevole, ci sarà la gara, avvalendosi di una delle possibilità concesse dalla Legge Stadi che ricalcano il procedimento previsto per i project finacing, seppure con tempistiche più ridotte. Il progetto prevede il raggiungimento degli standard UEFA di livello 4 a sostegno della candidabilità a EURO 2032, dei contenuti ambientali termini di efficientamento energetico e delle linee guida ministeriali per eventi sostenibili.