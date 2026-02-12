Nuovo Ferraris, la Conferenza dei servizi riconosce l'interesse pubblico: pronti 100 milioni

La riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris di Genova è stata riconosciuta dalla Conferenza dei servizi preliminare come progetto di interesse pubblico. Il progetto è stato presentato dal consorzio Stadium e dalle due società Genoa e Sampdoria e l’ufficialità è arrivata attraverso una nota del Comune.

«Il percorso è ancora lungo – ha spiegato la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis – ma la dichiarazione del pubblico interesse è un passaggio fondamentale per raggiungere l’ambizioso obiettivo della ristrutturazione completa del nostro stadio per renderlo più accogliente per i tifosi e in grado di ospitare non solo i grandi eventi sportivi internazionali, ma anche importanti appuntamenti artistici. Stiamo rispettando tutte le tappe per la candidatura agli Europei 2032, traguardo che in ogni caso non sarà semplicissimo raggiungere».