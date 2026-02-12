Deutsche Bank punta sui finanziamenti nello sport: focus su Europa e USA

Deutsche Bank punta con forza sui finanziamenti per i clienti attivi nel mondo dello sport. La divisione Private Bank dell’istituto di credito tedesco ha annunciato ufficialmente un ampliamento della propria presenza nel finanziamento sportivo, con un focus su Stati Uniti ed Europa, sotto la guida di Arjun Nagarkatti, Head of Private Bank US & Europe International.
La banca tedesca ha nominato Sowmya Kotha a Londra e Joshua Frank a New York, che riporteranno ad Adam Russ, Head of Wealth Management and Business Lending, per rafforzare ulteriormente le capacità nel finanziamento sportivo. Nei loro ruoli ampliati, lavoreranno a stretto contatto con Relationship Manager, Investment Manager e con i team di Wealth Management Lending per migliorare l’individuazione delle opportunità, rafforzare l’esecuzione e accelerare la crescita.
La Private Bank supporta da oltre un decennio i clienti nel finanziamento di acquisizioni di società sportive e nella liberazione di liquidità da partecipazioni strategiche di lungo periodo. La domanda di servizi specialistici di credito e consulenza continua a crescere all’interno della sua base clienti globale, alimentata dall’interesse verso diverse discipline sportive in varie regioni, compresi mercati in rapida espansione come Medio Oriente e Asia. Nell’ambito dell’approccio Global Hausbank, i team della Private Bank e dell’Investment Bank collaborano da tempo per offrire servizi dedicati a questo segmento di clientela.
Secondo il Chief Investment Office della Private Bank, il settore sportivo globale offre interessanti opportunità di crescita e diversificazione per gli investitori, con gli esperti che prevedono un raddoppio del valore del comparto entro il 2030, trainato da digitalizzazione, globalizzazione e nuovi modelli di coinvolgimento dei tifosi. I valori delle franchigie nelle principali leghe nordamericane sono cresciuti rapidamente, mentre in Europa il calcio rimane lo sport dominante e continua a espandersi. Le analisi sulla clientela della Private Bank indicano che i clienti facoltosi statunitensi hanno attualmente una probabilità fino a tre volte maggiore di detenere esposizioni in asset sportivi rispetto ai clienti facoltosi europei.
«Lo sport è diventato una categoria d’investimento riconosciuta a livello globale e i nostri clienti sono partecipanti sempre più attivi – ha dichiarato Claudio de Sanctis, membro del Management Board e Head of the Private Bank –. Siamo la principale banca privata in Europa nel finanziamento sportivo, riconosciuta da clienti e partner in tutto il settore. Rafforzare le nostre competenze e ampliare le nostre attività in questo ambito ci consente di continuare a supportare i clienti dove stanno emergendo le opportunità strategiche più interessanti».
«Osserviamo una tendenza per cui, per gli europei, l’investimento nello sport resta spesso più legato a un’affinità emotiva e alla fedeltà verso il club locale – ha affermato Arjun Nagarkatti –. Nel frattempo, gli investitori statunitensi considerano sempre più lo sport come una vera e propria asset class con caratteristiche strutturalmente interessanti. Vogliamo essere il partner bancario di riferimento per i clienti interessati a questa asset class su entrambe le sponde dell’Atlantico».
Adam Russ ha dichiarato: «Inizialmente ci siamo concentrati molto sulla Premier League inglese e, con l’espansione della nostra presenza negli Stati Uniti, questo ha portato a finanziamenti in tutte e quattro le principali leghe sportive statunitensi. Per sostenere la tesi d’investimento e la crescente domanda di finanziamenti, siamo lieti di nominare Sowmya e Joshua per ampliare congiuntamente la nostra presenza nel finanziamento sportivo».
(Image credit: Depositphotos.com)