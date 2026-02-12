Deutsche Bank punta sui finanziamenti nello sport: focus su Europa e USA

La banca tedesca ha nominato Sowmya Kotha a Londra e Joshua Frank a New York, che riporteranno ad Adam Russ , Head of Wealth Management and Business Lending, per rafforzare ulteriormente le capacità nel finanziamento sportivo. Nei loro ruoli ampliati, lavoreranno a stretto contatto con Relationship Manager, Investment Manager e con i team di Wealth Management Lending per migliorare l’individuazione delle opportunità, rafforzare l’esecuzione e accelerare la crescita.

La Private Bank supporta da oltre un decennio i clienti nel finanziamento di acquisizioni di società sportive e nella liberazione di liquidità da partecipazioni strategiche di lungo periodo. La domanda di servizi specialistici di credito e consulenza continua a crescere all’interno della sua base clienti globale, alimentata dall’interesse verso diverse discipline sportive in varie regioni, compresi mercati in rapida espansione come Medio Oriente e Asia. Nell’ambito dell’approccio Global Hausbank, i team della Private Bank e dell’Investment Bank collaborano da tempo per offrire servizi dedicati a questo segmento di clientela.

Secondo il Chief Investment Office della Private Bank, il settore sportivo globale offre interessanti opportunità di crescita e diversificazione per gli investitori, con gli esperti che prevedono un raddoppio del valore del comparto entro il 2030, trainato da digitalizzazione, globalizzazione e nuovi modelli di coinvolgimento dei tifosi. I valori delle franchigie nelle principali leghe nordamericane sono cresciuti rapidamente, mentre in Europa il calcio rimane lo sport dominante e continua a espandersi. Le analisi sulla clientela della Private Bank indicano che i clienti facoltosi statunitensi hanno attualmente una probabilità fino a tre volte maggiore di detenere esposizioni in asset sportivi rispetto ai clienti facoltosi europei.

«Lo sport è diventato una categoria d’investimento riconosciuta a livello globale e i nostri clienti sono partecipanti sempre più attivi – ha dichiarato Claudio de Sanctis, membro del Management Board e Head of the Private Bank –. Siamo la principale banca privata in Europa nel finanziamento sportivo, riconosciuta da clienti e partner in tutto il settore. Rafforzare le nostre competenze e ampliare le nostre attività in questo ambito ci consente di continuare a supportare i clienti dove stanno emergendo le opportunità strategiche più interessanti».

«Osserviamo una tendenza per cui, per gli europei, l’investimento nello sport resta spesso più legato a un’affinità emotiva e alla fedeltà verso il club locale – ha affermato Arjun Nagarkatti –. Nel frattempo, gli investitori statunitensi considerano sempre più lo sport come una vera e propria asset class con caratteristiche strutturalmente interessanti. Vogliamo essere il partner bancario di riferimento per i clienti interessati a questa asset class su entrambe le sponde dell’Atlantico».

Adam Russ ha dichiarato: «Inizialmente ci siamo concentrati molto sulla Premier League inglese e, con l’espansione della nostra presenza negli Stati Uniti, questo ha portato a finanziamenti in tutte e quattro le principali leghe sportive statunitensi. Per sostenere la tesi d’investimento e la crescente domanda di finanziamenti, siamo lieti di nominare Sowmya e Joshua per ampliare congiuntamente la nostra presenza nel finanziamento sportivo».

(Image credit: Depositphotos.com)