Amazon, nuova indagine a Milano sul colosso USA per evasione fiscale

La Guardia di Finanza di Monza, delegata dalla Procura di Milano, ha effettuato una serie di perquisizioni nella sede italiana di Amazon e anche nelle abitazioni di sette manager e negli uffici di KPMG (società non indagata). L’ipotesi di reato è una evasione fiscale di alcune centinaia di milioni tra il 2019 e il 2023 da parte della società guidata da Jeff Bezos. A confermare l’operazione è l’agenzia di stampa Reuters.

Il filone di inchiesta, aperto per il momento verso ignoti, è coordinato dal pm Elio Ramondini. La contestazione riguarda una presunta «stabile organizzazione occulta» in quanto la multinazionale avrebbe operato e prodotto redditi in Italia. Su Amazon, sempre il pm Ramondini con la Gdf di Monza aveva aperto da tempo anche un’altra inchiesta per presunta evasione fiscale che riguardava, in particolare, Iva non versata. Lo scorso dicembre, infatti, su questo fronte, dal punto di vista tributario il colosso ha raggiunto un accordo col fisco italiano, versando 511 milioni di euro.