«L’arbitraggio è un lavoro impegnativo e spesso poco visibile, ma è fondamentale per l’integrità delle nostre competizioni. Questi nuovi premi riflettono la forte collaborazione della UEFA con le nostre associazioni nazionali e il nostro impegno condiviso nello sviluppare ufficiali di gara di altissimo livello – ha dichiarato il responsabile degli arbitri UEFA, Roberto Rosetti –. Riconoscendo l’eccellenza nell’arbitraggio, rafforziamo la professionalità, il coraggio e l’equità che sono al cuore del calcio europeo».

In occasione del suo 50° Congresso, la UEFA ha annunciato la nascita di nuovi premi annuali per il miglior arbitro uomo e donna . I due premi riconosceranno le prestazioni eccezionali degli ufficiali di gara nelle competizioni UEFA, celebrando il ruolo che gli arbitri svolgono come ambasciatori del gioco e promuovendo il fair play e il rispetto a tutti i livelli.

Nell’ultimo periodo la UEFA, insieme alla FIFA, è sempre più attenta alla tutela degli arbitri. Un tema che si trascina di conseguenza anche sulle federazioni nazionali. Proprio per questo «i premi riflettono il nostro impegno nel sostenere e valorizzare gli arbitri a ogni livello, rappresentando sia una celebrazione dell’élite sia una motivazione per la prossima generazione di ufficiali di gara – si legge nella nota apparsa sul sito della UEFA –. Dimostrando il ruolo centrale e valorizzato degli arbitri nel calcio europeo, auspichiamo di migliorare il comportamento di giocatori, allenatori e tifosi nei confronti degli ufficiali di gara e di attirare più giovani verso questo ruolo. Si tratta dell’ultimo passo in una serie di recenti innovazioni, che includono l’iniziativa del “dialogo capitano-arbitro”, ora inserita nelle Regole del Gioco, così come la campagna “Be a Referee!”, che dalla sua introduzione nel 2023 ha contribuito al reclutamento di oltre 50.000 nuovi ufficiali in tutta Europa».

Tornando al premio, la UEFA ha spiegato come funzionerà la selezione dei vincitori. «Per ciascun premio, il Comitato Arbitrale UEFA compilerà una shortlist di cinque nomi alla fine di ogni anno solare, valutando le prestazioni sulla base della qualità complessiva delle direzioni di gara, tenendo conto della capacità decisionale, della personalità e del ruolo di modello per la nuova generazione di arbitri. Ogni comitato arbitrale delle 55 federazioni calcistiche nazionali europee avrà un voto; i due arbitri che riceveranno il maggior numero di voti saranno i vincitori dei premi. I nuovi premi e il processo di voto sono stati approvati durante la riunione di questa settimana del Comitato Esecutivo UEFA a Bruxelles», ha spiegato la nota.