Nations League, oggi il sorteggio della fase a leghe 2026/27: il regolamento

Le 54 federazioni che partecipano alla Nations League 2026/27 sono suddivise in quattro leghe, in base alla lista d’accesso e in attesa degli spareggi per le leghe C e D a marzo 2026. I sorteggi delle Leghe A, B e C formano quattro gironi da quattro squadre. Ogni squadra gioca sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro le altre tre nazioni del girone. Il sorteggio della Lega D forma due gironi da tre squadre. Ogni squadra gioca quattro partite (due in casa e due in trasferta) contro le altre due nazioni del girone.

In attesa di scoprire se l’ Italia si qualificherà per i Mondiali del 2026, l’attenzione della Nazionale di Gennaro Gattuso si sposta per un momento sulla prossima edizione della UEFA Nations League . Gli Azzurri – inseriti in seconda fascia – scopriranno le avversarie della competizione, che prenderà il via nel mese di settembre. Il sorteggio è in programma nella giornata odierna, giovedì 12 febbraio , a partire dalle ore 18.00 . L’evento si svolgerà a Bruxelles , capitale del Belgio in cui si è svolto il 50° Congresso della UEFA. Ma come funzionerà il sorteggio? Cosa prevede il regolamento?

Regolamento Nations League – Le fasce per le quattro leghe

Ogni Lega – dalla A alla D – prevede delle fasce in cui vengono suddivise le Nazionali in vista del sorteggio, sulla base del ranking FIFA. Di seguito, la divisione ufficiale:

Lega A

Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania

Fascia 2: Italia , Paesi Bassi, Danimarca, Croazia

Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia

Fascia 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia

L’Italia troverà una avversaria dalla fascia 1, una dalla fascia 3 e una dalla fascia 4. Per gli Azzurri potrebbe riproporsi lo scontro con la Norvegia, dopo quello delle qualificazioni per la Coppa del Mondo.

Lega B

Fascia 1: Scozia, Ungheria, Polonia, Israele

Fascia 2: Svizzera, Bosnia ed Erzegovina, Austria, Ucraina

Fascia 3: Slovenia, Georgia, Repubblica d’Irlanda, Romania

Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Kosovo

Lega C

Fascia 1: Islanda, Albania, Montenegro, Kazakistan

Fascia 2: Finlandia, Slovacchia, Bulgaria, Armenia

Fascia 3: Bielorussia, Isole Faroe, Cipro, Estonia

Fascia 4: Lettonia o Gibilterra, Lussemburgo o Malta, Moldavia, San Marino

La classifica delle squadre dal 45° al 48° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026 tra Lettonia/Gibilterra e Lussemburgo/Malta. Al sorteggio, le squadre partecipanti a questi spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

Lega D

Fascia 1: Azerbaigian, Lituania, Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo

Fascia 2: Liechtenstein, Andorra

La classifica delle squadre dal 49° al 52° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026. Al sorteggio, le squadre partecipanti a questi spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

Regolamento Nations League – La procedura del sorteggio

Il meccanismo del sorteggio segue una logica progressiva e ordinata, pensata per distribuire le squadre in modo equilibrato all’interno dei gironi partendo sempre dalle fasce di merito. Si comincia dalla Lega D, che è l’unica a prevedere soltanto due gruppi. In questo caso le squadre della prima fascia vengono estratte una alla volta e assegnate alternandole tra i due gironi, prima al P1 e poi al P2, fino a esaurire l’urna. Lo stesso criterio viene applicato alla seconda fascia, così da completare i due raggruppamenti con tre squadre ciascuno.

Dalla Lega C in poi il procedimento diventa ancora più lineare, perché i gironi salgono a quattro. Le squadre vengono suddivise in quattro fasce e ogni urna viene svuotata interamente prima di passare alla successiva: la prima estratta finisce nel gruppo C1, la seconda nel C2, la terza nel C3 e la quarta nel C4. Una volta assegnata una squadra per ciascun girone, si riparte con la fascia seguente e si ripete lo stesso schema. In questo modo ogni gruppo accoglie una squadra per fascia, mantenendo l’equilibrio tecnico.

Lo stesso identico sistema viene utilizzato anche per le Leghe B e A. Il sorteggio procede quindi in modo sequenziale, fascia dopo fascia, fino all’ultima pallina, che completa la composizione definitiva dei gironi, ciascuno formato da quattro squadre di livello diverso.

Regolamento Nations League – Le condizioni del sorteggio

Se si verifica o si prevede che si verifichi una condizione di sorteggio, il computer indica il successivo gruppo disponibile per la squadra sorteggiata. Tra le condizioni poste dalla UEFA ci sono:

Scontri vietati tra squadre – in base alle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA valide al momento del sorteggio, le seguenti squadre non possono essere sorteggiate nello stesso girone: Bosnia ed Erzegovina (Lega B, fascia 2) / Kosovo (Lega B, fascia 4)

Condizioni per trasferte lontane – un girone può comprendere al massimo una coppia di squadre che sono state identificate come eccessivamente distanti (vale in entrambe le direzioni, per 8 ore o più, in base ai tempi per il volo diretto più 90 minuti per le operazioni a terra). Delle 20 coppie di nazioni identificate come troppi distanti, ci sono: da Islanda (Lega C, fascia 1) ad Armenia (Lega C, fascia 2) e Cipro (Lega C, fascia 3) e viceversa; da Kazakistan (Lega C, fascia 1) a Isole Faroe (League C, fascia 3), Gibilterra (se in Lega C, fascia) e Malta (se in Lega C, fascia 4) e viceversa.

Nazioni con condizioni climatiche rigide – sette nazioni presentano un rischio medio o elevato di condizioni climatiche rigide in inverno. Possono essere sorteggiate nello stesso girone al massimo due di queste nazioni. Questa condizione si applica solo alla Lega C, che presenta una squadra di fascia 1 (Islanda), una di fascia 2 (Finlandia), due di fascia 3 (Estonia e Isole Faroe) e una di fascia 4 (Lettonia).

Regolamento Nations League – Le date dell’edizione 2026/27

Concluso il sorteggio odierno, la Nations League tornerà protagonista dopo l’estate, con le Nazionali che saranno prima impegnate nel grande Mondiale di USA, Canada e Messico. Queste le date della Nations League 2026/27:

Prima giornata: 24-26 settembre 2026

Seconda giornata: 27-29 settembre 2026

Terza giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026

Quarta giornata: 4-6 ottobre 2026

Quinta giornata: 12-14 novembre 2026

Sesta giornata: 15-17 novembre 2026

Quarti di finale Lega A: 25-30 marzo 2027

Spareggi per le leghe A/B e B/C: 25-30 marzo 2027

Finals: 9-13 giugno 2027

Mercoledì 30 settembre 2026 non è una data prevista per la Settimana del Calcio ma, in via eccezionale, può essere utilizzata per programmare le partite della terza giornata.