UEFA, le date della nuova maxi pausa Nazionali: 104 match in due settimane

Con la definizione del calendario della nuova edizione della UEFA Nations League, ha preso forma ufficialmente quella che sarà una sorta di rivoluzione del calendario FIFA per come lo abbiamo conosciuto finora. E’ noto da tempo, infatti, che a partire dal 2026 le pause dedicate alle Nazionali di settembre e ottobre si uniranno in una sola maxi finestra, con i campionati nazionali che si fermeranno per due weekend.
La novità è stata decisa dalla FIFA a ottobre 2023. In quella occasione il Consiglio del massimo organo di governo del calcio mondiale aveva reso note tutte le date riservate alle Nazionali, durante le varie stagioni, fino al 2030, con un cambiamento significativo a partire dal 2026. Da quest’anno le pause saranno tre in totale, e non più quattro, visto che quelle di settembre e ottobre verranno unite in un’unica finestra.
Questo significa che tra giovedì 24 settembre e martedì 6 ottobre (meno di due settimane), le Nazionali UEFA scenderanno in campo per un totale di 104 partite. Si giocherà praticamente tutti i giorni di questa sosta, fatta eccezione per mercoledì 30 settembre, unica giornata di pausa della Nations League.
La fase a gironi dell’edizione 2026/27 sarà quindi completata nella pausa successiva, per un torneo che definirà le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta in poco tempo. Queste, in definitiva, le tre finestre che saranno dedicate alle Nazionali nella prossima stagione:
- 21 settembre/6 ottobre 2026 – massimo quattro gare per Nazionale
- 9/17 novembre 2026 – massimo due gare per Nazionale
- 22/30 marzo 2027 – massimo due gare per Nazionale