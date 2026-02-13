UEFA, le date della nuova maxi pausa Nazionali: 104 match in due settimane

Con la definizione del calendario della nuova edizione della UEFA Nations League, ha preso forma ufficialmente quella che sarà una sorta di rivoluzione del calendario FIFA per come lo abbiamo conosciuto finora. E’ noto da tempo, infatti, che a partire dal 2026 le pause dedicate alle Nazionali di settembre e ottobre si uniranno in una sola maxi finestra, con i campionati nazionali che si fermeranno per due weekend.

La novità è stata decisa dalla FIFA a ottobre 2023. In quella occasione il Consiglio del massimo organo di governo del calcio mondiale aveva reso note tutte le date riservate alle Nazionali, durante le varie stagioni, fino al 2030, con un cambiamento significativo a partire dal 2026. Da quest’anno le pause saranno tre in totale, e non più quattro, visto che quelle di settembre e ottobre verranno unite in un’unica finestra.