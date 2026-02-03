Olimpiadi Invernali in chiaro: quali gare si vedono gratuitamente

Su Rai 1 sarà trasmessa la cerimonia di apertura, venerdì 6 febbraio alle 19:45. A partire da sabato 7 febbraio e fino a domenica 22 febbraio , le gare quotidiane saranno visibili su Rai 2 e RaiSport dalle 9 del mattino fino alla tarda serata.

Le Olimpiadi Invernali in chiaro di Milano Cortina 2026 promettono di essere uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno. Per gli appassionati che vogliono seguire le gare senza abbonamenti a piattaforme a pagamento ( su DAZN l’evento è disponibile grazie ai canali Eurosport ), è possibile farlo in chiaro grazie alla copertura della Rai , broadcaster ufficiale italiano in TV e streaming.

La programmazione include tutte le principali discipline olimpiche, dallo sci alpino al pattinaggio di figura, dallo snowboard al biathlon, passando per il curling, l’hockey su ghiaccio e le competizioni di freestyle e short track.

Ogni sera, alle 23, va in onda “Notti Olimpiche”, il contenitore che ripercorre le emozioni della giornata con highlights, collegamenti dai villaggi olimpici e approfondimenti. Il programma è condotto da Sara Gandolfi con il supporto del giornalista Xavier Jacobelli, dell’ex fondista Stefania Belmondo e dei campioni di slalom Paolo De Chiesa e Giuliano Razzoli.

Lo streaming in chiaro: RaiPlay

Tutti i contenuti trasmessi in TV sono disponibili anche in streaming gratuito su RaiPlay, piattaforma accessibile da computer, smartphone e smart TV. Gli utenti possono seguire le gare live, rivedere gli highlights e consultare il calendario completo degli eventi.

Informazioni pratiche

Dove guardare: Rai 1 (solo apertura), Rai 2, RaiSport, RaiPlay

Quando: 6–22 febbraio 2026, dalle 9 alle 23 circa

Programmi serali: “Notti Olimpiche” alle 23

Seguire le Olimpiadi Milano Cortina 2026 in chiaro è quindi semplice e gratuito, grazie alla completa offerta Rai, che copre le gare più importanti e garantisce aggiornamenti continui su tutte le discipline.