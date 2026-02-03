Arrestato il 19enne che ha tirato il petardo su Audero: è un ultrà della curva Inter

È stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne dell’Inter, appartenente al gruppo dei Viking, accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere della Cremonese Emil Audero durante la partita allo stadio Zini. Il giovane è finito in manette con un provvedimento di flagranza differita, disposto dal pm di turno di Milano Francesco Cajani, al termine delle indagini condotte tra Cremona e il capoluogo lombardo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe lui il presunto autore del lancio dell’ordigno esplosivo che, scoppiando nelle vicinanze dell’estremo difensore grigiorosso, ha provocato momenti di forte apprensione in campo e sugli spalti. L’episodio aveva costretto a interrompere temporaneamente il gioco, con Audero rimasto stordito dall’esplosione.