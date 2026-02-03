Roma, gli investimenti dei Friedkin superano il miliardo di euro: le cifre

Nelle scorse settimane, il CdA del club capitolino aveva deciso di far salire la cifra da 650 a 800 milioni di euro, con contestuale scelta di prorogare al 31 dicembre 2026 il termine ultimo per l’esecuzione dell’aumento di capitale. La motivazione risiede infatti nel fatto che la proprietà dei Friedkin ha continuato a supportare “le esigenze di working capital” della società giallorossa, con appositi versamente che in parte sono stati convertiti in “Riserva azionisti c/aumento di capitale”. Ma a quanto ammontano queste cifre?

Cresce ulteriormente la cifra investita dalla proprietà dei Friedkin per la Roma. Tra le righe del bilancio al 30 giugno 2025, consultato da Calcio e Finanza, emerge infatti quella che al momento è la cifra complessiva della spesa effettuata dalla famiglia Friedkin per la società giallorossa.

Gli investimenti dei Friedkin, infatti, continuano. Tra la stagione 2024/25 e la prima parte del 2025/26 la proprietà ha versato circa 132 milioni di euro, con cifre complessive dai soli versamenti che raggiunge quota 827 milioni di euro. Inoltre, nel corso dell’esercizio 2024/25, sono stati convertiti a “Riserva azionisti c/aumento di capitale” 145 milioni di debiti verso soci per versamenti: lo stato patrimoniale quindi include debiti verso soci per finanziamenti pari a 248,4 milioni di euro e una riserva per l’aumento di capitale pari a 650,2 milioni di euro, per un totale di 935,2 milioni di euro, tutti considerati a beneficio appunto dell’aumento di capitale da 800 milioni (quindi di fatto già coperto con i versamenti effettuati negli ultimi anni).

Quanto hanno speso i Friedkin: le cifre complessive degli investimenti

Come detto, quindi, l’investimento complessivo della proprietà per la Roma sfiora il miliardo di euro. Nel dettaglio, i Friedkin avevano pagato a Pallotta:

63,4 milioni per l’86,6% del capitale del club;

8,4 milioni per “le altre partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente da AS Roma SPV”;

111 milioni per rimborsare i finanziamenti-Soci in favore del Club” erogati da Pallotta,;

16 milioni per i finanziamenti-soci erogati in favore di Stadio TdV SpA;

199 milioni complessivi.

I finanziamenti soci versati negli ultimi mesi hanno portato invece il totale dell’investimento dei Friedkin oltre quota 750 milioni di euro, di cui 163,3 milioni nel 2020/21, 205,9 milioni nel 2021/22, 232,5 milioni nel 2022/23, 90 milioni nel 2023/24, ulteriori 82,3 milioni nel 2024/25 e 50 milioni già nel 2025/26. Gli investimenti di Friedkin per la Roma:

10 milioni nell’agosto 2020;

53 milioni nel settembre 2020;

29,6 milioni nell’ottobre 2020;

40 milioni nel dicembre 2020;

10,5 milioni nell’aprile 2021;

10 milioni nel maggio 2021;

10,2 milioni nel giugno 2021;

25 milioni nel luglio 2021;

60 milioni nell’agosto 2021;

25,9 milioni nel settembre 2021;

10 milioni nell’ottobre 2021;

10 milioni nel novembre 2021;

15,8 milioni nel dicembre 2021;

25 milioni nel gennaio 2022;

7,5 milioni nel febbraio 2022;

6,5 milioni nel marzo 2022;

10 milioni nell’aprile 2022;

10,2 milioni nel maggio 2022;

232,5 milioni nel 2022/23;

90 milioni nel 2023/24;

82,3 milioni nel 2024/25;

50 milioni nel 2025/26 (dato non definitivo, ndr);

824 milioni complessivi.

Tra questi 824 milioni sono compresi anche i 96 milioni utilizzati per rimborsare una parte del bond da 275 milioni lanciato dalla società giallorossa nel 2019. La decisione dei Friedkin ha permesso di ridurre l’indebitamento della società capitolina e di conseguenza anche i costi legati agli interessi annui per il precedente bond.

A questo si aggiunge anche quanto versato ai piccoli azionisti per raggiungere quota 95% del capitale giallorosso, tra le quote acquistate nella fase di stake-building e quelle durante l’opa vera e propria, per un totale di circa 25,9 milioni di euro per il 9,32% delle quote:

stake building: 8,56 milioni di euro per il 3,19% delle quote;

opa: 17,35 milioni di euro per il 5,92% delle quote.

Complessivamente, quindi, finora l’investimento dei Friedkin per il club giallorosso è stato pari a:

Acquisto club da Pallotta: 199,0 milioni di euro;

Finanziamenti soci: 824 milioni;

Opa: 25,9 milioni;

TOTALE: 1,048 miliardi di euro.

Tra acquisto delle quote e successivi versamenti nelle casse del club, i Friedkin hanno quindi investito 1,048 miliardi di euro nella gestione della società giallorossa nel giro di oltre tre anni, di cui 199 milioni per acquisire il club, 25,9 milioni per l’opa e 824 milioni per la gestione della Roma.

Image credit: Depositphotos