Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove vedere tutte le gare in tv e streaming

Olimpiadi invernali dove vederle? Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 saranno uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno e potranno contare su una copertura televisiva e streaming senza precedenti in Italia. Tra piattaforme a pagamento, canali tematici e tv in chiaro, gli appassionati potranno scegliere diverse modalità per seguire gare, medaglie e cerimonie. Ecco dove vedere i Giochi integralmente, parzialmente o gratis.

Olimpiadi invernali dove vederle? La copertura integrale dell’evento

La copertura completa di tutte le gare live sarà garantita esclusivamente da HBO Max e discovery+, le piattaforme streaming di Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale dei Giochi.

Qui saranno disponibili:

865 ore di gare in diretta

oltre 1000 ore complessive con studi e approfondimenti

feed dedicati a ogni disciplina (sci alpino, biathlon, curling, hockey, pattinaggio, snowboard, sci di fondo, freestyle, skeleton, slittino, short track e altre)

dirette dal 4 febbraio fino al 22 febbraio

In pratica, sono le uniche piattaforme in Italia dove vedere ogni evento senza interruzioni, anche in contemporanea grazie ai 16 canali tematici.