Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove vedere tutte le gare in tv e streaming

Olimpiadi invernali dove vederle? Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 saranno uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno e potranno contare su una copertura televisiva e streaming senza precedenti in Italia. Tra piattaforme a pagamento, canali tematici e tv in chiaro, gli appassionati potranno scegliere diverse modalità per seguire gare, medaglie e cerimonie. Ecco dove vedere i Giochi integralmente, parzialmente o gratis.
Olimpiadi invernali dove vederle? La copertura integrale dell’evento
La copertura completa di tutte le gare live sarà garantita esclusivamente da HBO Max e discovery+, le piattaforme streaming di Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale dei Giochi.
Qui saranno disponibili:
- 865 ore di gare in diretta
- oltre 1000 ore complessive con studi e approfondimenti
- feed dedicati a ogni disciplina (sci alpino, biathlon, curling, hockey, pattinaggio, snowboard, sci di fondo, freestyle, skeleton, slittino, short track e altre)
- dirette dal 4 febbraio fino al 22 febbraio
In pratica, sono le uniche piattaforme in Italia dove vedere ogni evento senza interruzioni, anche in contemporanea grazie ai 16 canali tematici.
Olimpiadi invernali dove vederle? La copertura parziale (pay tv e piattaforme)
Chi avrà a disposizione un abbonamento a Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrà seguire:
- tutti i 116 eventi da medaglia in diretta
- programmazione olimpica continua dalla mattina alla sera
- studi quotidiani come Mountain Zone, Half-Time Livigno e Notte Bianca Milano
Eurosport è visibile tramite:
- discovery+
- HBO Max
- DAZN (clicca qui per abbonarti)
- TimVision
- Amazon Prime Video Channels
In particolare, per quanto riguarda DAZN, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 saranno visibili in diretta grazie ai canali Eurosport, inclusi anche con il piano DAZN Sports. DAZN Sports è il pacchetto dedicato al multisport che include tutto il miglior volley nazionale e internazionale, i Mondiali di basket, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.
Con il piano mensile, paghi di mese in mese con rate da 14,99€ al mese, mentre con il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità, paghi di mese in mese con rate da 11,99€ al mese. Il piano annuale in un’unica soluzione, invece, ha un costo di 99€.
Col piano DAZN Sports puoi guardare contemporaneamente DAZN su due di questi dispositivi, se entrambi connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Questo significa ad esempio che puoi guardare DAZN contemporaneamente sulla tua Smart TV e sul tuo telefono cellulare, ma entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete internet della tua abitazione.
Olimpiadi invernali dove vederle? La copertura in chiaro (come vederle gratis)
La Rai trasmetterà le Olimpiadi gratuitamente su tv e streaming, anche se la programmazione disponibile sarà solamente parziale:
- Rai 2 e RaiSport: dirette quotidiane dalle 9 circa fino alla sera
- Rai 1: cerimonia di apertura (6 febbraio)
- RaiPlay: streaming gratuito delle gare trasmesse in tv
- programma serale “Notti Olimpiche” con highlights e commenti
La copertura Rai sarà ampia ma non includerà tutte le competizioni in contemporanea, quindi alcune gare potrebbero non essere visibili live.