Serie A, la classifica dei ricavi 2024/25: Inter in vetta, la Juve supera il Milan

Con la pubblicazione da parte della Roma del bilancio relativo alla stagione 2024/25, consultato e analizzato da Calcio e Finanza, sono ufficialmente disponibili i conti di tutte e 20 le società che hanno preso parte alla scorsa edizione del campionato di Serie A. Un esercizio che ha visto crescere i ricavi oltre quota 4 miliardi (+6,5% sul 2023/24) e un rosso in calo di circa il 5,5% a quota 349 milioni di euro.

L’ultima riga del bilancio è fondamentale per comprendere l’andamento di un club a livello economico-finanziario e valutarne l’equilibrio tra ricavi e costi. Tuttavia, è interessante anche indagare il giro d’affari di una società sulla base del proprio fatturato, un dato che – soprattutto al netto della gestione dei diritti del calciatore – restituisce l’idea dei pilastri sui quali si poggiano presente e futuro. E di come si debbano evolvere i costi in proporzione.