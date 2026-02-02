Serie A, la classifica dei ricavi 2024/25: Inter in vetta, la Juve supera il Milan

Con la pubblicazione da parte della Roma del bilancio relativo alla stagione 2024/25, consultato e analizzato da Calcio e Finanza, sono ufficialmente disponibili i conti di tutte e 20 le società che hanno preso parte alla scorsa edizione del campionato di Serie A. Un esercizio che ha visto crescere i ricavi oltre quota 4 miliardi (+6,5% sul 2023/24) e un rosso in calo di circa il 5,5% a quota 349 milioni di euro.
L’ultima riga del bilancio è fondamentale per comprendere l’andamento di un club a livello economico-finanziario e valutarne l’equilibrio tra ricavi e costi. Tuttavia, è interessante anche indagare il giro d’affari di una società sulla base del proprio fatturato, un dato che – soprattutto al netto della gestione dei diritti del calciatore – restituisce l’idea dei pilastri sui quali si poggiano presente e futuro. E di come si debbano evolvere i costi in proporzione.
Serie A classifica ricavi 2024 2025 – Le tre big sul podio
A tal proposito, è l’Inter il club che ha fatto registrare i ricavi maggiori nella stagione 2024/25, confermandosi in vetta anche nello scorso esercizio con un totale che ha toccato i 567 milioni di euro. Nel caso dei nerazzurri, un impatto importante è arrivato dai ricavi da diritti televisivi – ben 264 milioni, soprattutto grazie al raggiungimento della finale di Champions – e dal boost offerto dalla partecipazione al nuovo Mondiale per Club. Senza dimenticare lo stadio, che con il San Siro potrà spingere ancora di più sul totale.
Dopo il terzo posto della passata stagione, la Juventus si prende il secondo posto per quanto riguarda l’esercizio 2024/25, scavalcando il Milan. Sui bianconeri ha pesato in positivo il ritorno in Champions League dopo l’assenza della stagione 2023/24, ma a fare la differenza con i rossoneri è stata la partecipazione al nuovo Mondiale per Club. Contestualmente, a un calo dei ricavi commerciali (a causa delle problematiche legate allo sponsor di maglia) hanno fatto da contraltare plusvalenze per oltre 100 milioni di euro.
Chiude il podio il Milan, che ha ceduto la seconda piazza ai bianconeri. Il club rossonero ha fatto registrare ricavi in aumento a 494 milioni di euro, ma non sufficienti per arrivare in vetta. La società di RedBird ha visto crescere quasi tutte le proprie voci di ricavo, plusvalenze comprese, ma il debole percorso europeo non ha consentito di superare quota mezzo miliardo di euro (cosa che non accadrà neanche nel 2025/26 a causa dall’assenza dalla Champions League).
Serie A classifica ricavi 2024 2025 – Quattro club oltre i 300 milioni
Ai piedi del podio, in quarta posizione, troviamo l’Atalanta con i suoi poco meno di 321 milioni di euro. Anche i bergamaschi – come Inter e Milan – hanno chiuso lo scorso esercizio in utile. Nel loro caso si tratta del secondo miglior risultato netto positivo della storia dopo quello del 2020.
Guardando il resto della classifica, sono tre i club che si posizionano tra i 200 e i 300 milioni di fatturato: Napoli, a quota 290 milioni, Roma a quota 270 milioni e Bologna, a quota 224 milioni. Molto vicina anche la Fiorentina della famiglia Commisso, che si ferma però a 198 milioni di euro. Altri sei club – Lazio, Udinese, Torino, Genoa, Lecce e Verona – possono contare su ricavi a tre cifre, mentre tutte le altre rimangono sotto questa soglia. Il fanalino di coda? Il Parma, con ricavi di poco superiori ai 41 milioni di euro.