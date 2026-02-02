Complessivamente, la Roma nella stagione 2024/25 ha registrato 270,2 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 299,9 milioni del 2023/24. La voce più corposa è quella relativa ai diritti tv, pari a 90,3 milioni di euro (rispetto ai 104,1 milioni del 2023/24) , mentre i ricavi commerciali sono cresciuti a quota 71,6 milioni di euro (contro i 70 milioni del 2023/24), mentre i ricavi da gara sono calati a 44,4 milioni (contro i 55,4 milioni dell’esercizio precedente).

La Roma ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso a livello consolidato pari a 53,9 milioni di euro , un risultato in miglioramento di quasi 28 milioni di euro rispetto all’ esercizio 2023/24 , che si era chiuso in perdita per 81,3 milioni. Secondo quanto emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, il fatturato consolidato della società giallorossa è stato pari a 270,2 milioni di euro (contro i 299,9 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2024), mentre i costi sono scesi a quota 305,2milioni (un taglio netto rispetto ai 364,4 milioni nel 2023/24).

I ricavi da plusvalenze sono stati invece pari a 29,9 milioni, in particolare legati alle cessioni di:

Aouar all’Al Ittihad: cessione a 10,53 milioni e plusvalenza di 10,53 milioni;

Joao Costa all’Al Ettifaq: cessione a 7,68 milioni e plusvalenza di 7,64 milioni;

Zalewski all’Inter: cessione a 6,32 milioni e plusvalenza a di 6,13 milioni.

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 44,4 milioni di euro (55,4 milioni di euro nel 2023/24);

44,4 milioni di euro (55,4 milioni di euro nel 2023/24); Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 71,7 milioni di euro (70,0 milioni di euro nel 2023/24);

71,7 milioni di euro (70,0 milioni di euro nel 2023/24); Ricavi da diritti tv: 90,4 milioni di euro (104,1 milioni di euro nel 2023/24);

90,4 milioni di euro (104,1 milioni di euro nel 2023/24); Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 48,7 milioni di euro di cui 29,9 milioni dalle plusvalenze (47,7 milioni di euro, di cui 25 milioni di plusvalenze nel 2023/24);

48,7 milioni di euro di cui 29,9 milioni dalle plusvalenze (47,7 milioni di euro, di cui 25 milioni di plusvalenze nel 2023/24); Altri ricavi: 15,0 milioni di euro (22,6 milioni di euro nel 2023/24);

15,0 milioni di euro (22,6 milioni di euro nel 2023/24); TOTALE: 270,2 milioni di euro (299,9 milioni nel 2023/24).

Roma bilancio 2025 – Costi in calo per la società

I costi a bilancio per Roma sono decisamente calati nel corso dell’esercizio 2024/25 a 305,2 milioni di euro rispetto ai 364,4 milioni di euro del 2024/25. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 157,2 milioni di euro (in forte calo rispetto ai 202,1 milioni di euro del 2023/24). Più nello specifico, i soli costi per il personale tesserato sono stati pari a 128,4 milioni di euro (172,7 milioni di euro nel 2023/24), di cui 112,9 milioni come compensi ai giocatori (150,6 nel 2023/24) e 15,5 milioni come compensi allenatori (22,0 nel 2023/24) nell’anno in cui è stato esonerato Daniele De Rossi, sostituito prima da Ivan Juric e successivamente da Claudio Ranieri.

In forte calo, invece, gli ammortamenti legati ai calciatori, passati da 55,6 a 38,1 milioni di euro. Complessivamente, la voce ammortamenti e svalutazioni ha pesato per 43,9 milioni rispetto ai 60,6 milioni del 2022/23.

Questi i costi voce per voce nella stagione 2024/25:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci: 12,9 milioni di euro (16,9 milioni nel 2023/24);

12,9 milioni di euro (16,9 milioni nel 2023/24); Costi per servizi: 54 milioni (58,2 milioni di euro nel 2023/24);

54 milioni (58,2 milioni di euro nel 2023/24); Costi per godimento di beni di terzi: 13,8 milioni di euro (14,4 milioni di euro nel 2023/24);

13,8 milioni di euro (14,4 milioni di euro nel 2023/24); Costi per il personale: 152,7 milioni di euro (202,1 milioni di euro nel 2023/24);

152,7 milioni di euro (202,1 milioni di euro nel 2023/24); Ammortamenti e svalutazioni: 52,2 milioni di euro (43,9 milioni di euro 2023/24);

52,2 milioni di euro (43,9 milioni di euro 2023/24); Altri costi: 21,1 milioni di euro (30,7 milioni di euro nel 2023/24);

21,1 milioni di euro (30,7 milioni di euro nel 2023/24); TOTALE: 305,2 milioni di euro (364,4 milioni di euro nel 2023/24).

Roma bilancio 2025 – Risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 34,9 milioni di euro (rispetto al -64,5 milioni di euro del 2023/24). Il risultato ante imposte è stato negativo per 48,9 milioni di euro circa (con un impatto da 17,9 milioni di oneri finanziari rispetto ai 17,1 milioni del 2023/24), rispetto al -64,5 milioni del 2023/24, mentre il risultato netto è stato negativo per 53,9 milioni di euro contro il rosso di 81,3 milioni del 2023/24.

Roma bilancio 2025 – Debiti e patrimonio netto

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2025 è negativo per 316,6 milioni, rispetto al patrimonio netto negativo per 407,7 milioni al 30 giugno 2024, in miglioramento di 91 milioni di euro per effetto della conversione irrevocabile di 145 milioni di euro da debiti verso soci per finanziamenti a “riserva azionisti c/aumento di capitale”.

Sul fronte debiti, i debiti complessivi sono scesi a 611 milioni di euro (636,2 milioni al 30 giugno 2024), di cui 234,8 milioni di euro nei confronti della proprietà, la famiglia Friedkin. L’indebitamento finanziario netto è invece pari a -138,7 milioni di euro, rispetto al -139,4 milioni del 30 giugno 2024, alla luce della liquidità a 24,4 milioni di euro (39 milioni al 30 giugno 2025).