La ventitreesima giornata di Serie A consacra la Juventus sui social . Alle sue spalle, il Napoli risponde conquistando la vetta dei media tradizionali e consolidando il secondo posto social, trascinato dalle dure parole di Antonio Conte che, tra la rabbia per l’infortunio di Di Lorenzo e le stoccate alla società sul mercato bloccato, ha monopolizzato il dibattito online.

La ventitreesima giornata di campionato vede l’incredibile balzo della Cremonese. I grigiorossi scalano di ben 8 posizioni ed entrano in top 10 con 5.800 menzioni, dopo il brutto episodio che ha coinvolto il portiere, Emil Audero. Crescita social anche per Bologna (7.300) e Atalanta (7.600) che beneficiano dell’entusiasmo dei tifosi e risalgono rispettivamente al nono e ottavo posto.

Movimenti importanti nel resto della top five: il Milan guadagna una posizione e scavalca i cugini nerazzurri posizionandosi al terzo posto (40.500), mentre l’Inter scivola in quarta piazza con 37.700 menzioni. Chiude la classifica la Roma , che risale di un gradino e si riprende il quinto posto (19.400) a discapito della Lazio .

Questa settimana la classifica delle menzioni su web e stampa vede uno scontro al vertice tra Napoli e Juventus . Gli azzurri hanno riconquistato la prima posizione con 19.911 citazioni, mentre la Juventus, scesa di una posizione, si classifica seconda dopo la ventitreesima giornata di campionato, raccogliendo 17.163 menzioni sui media. Invariate le posizioni di Inter e Roma che preservano la terza (14.000) e la quarta posizione (10.871).

MediaScore 23^ giornata – Analisi del sentiment

L’analisi del sentiment settimanale evidenzia una stabilità neutra diffusa (tra il 76% e il 83%), sintomo di una fase di campionato dominata da riflessioni tattiche e attesa per i colpi di mercato finali. Tuttavia, le diverse piazze riflettono stati d’animo profondamente differenti in base ai risultati degli scontri diretti e alla gestione della rosa.

La Roma si conferma il club con la percezione più positiva (12%), grazie alla gestione di Gasperini. Di segno opposto il clima in casa Napoli, che registra la negatività più alta (15%), nonostante la vittoria con la Viola, la sconfitta contro la Juventus e il grave infortunio di Di Lorenzo hanno alimentato un senso di precarietà, mitigato solo in parte dalla fiducia in Conte e dall’arrivo di giovani come Vergara.

La Juventus (10% negativo, 7% positivo) vive una fase di “rinascita”: la vittoria contro gli azzurri e contro il Parma sono lette come prove di maturità, mentre il sogno Kolo Muani scalda il dibattito sul mercato. L’Inter mantiene un sentiment equilibrato (10% negativo, 8% positivo), venendo percepita come squadra solido e imbattibile anche con il turnover. Infine, il Milan (11% negativo, 8% positivo) naviga in acque tranquille ma guardinghe, con il dibattito diviso tra la solidità della classifica e la necessità di non perdere il passo delle prime.

Classifica calciatori Gennaio

L’analisi delle menzioni per il mese di gennaio delinea un panorama digitale dominato dai leader delle big, con una polarizzazione dell’attenzione che premia la continuità e le storie di crescita stagionale. Lautaro Martinez si conferma il punto di riferimento assoluto nelle conversazioni degli utenti, consolidando il primo posto con 44.100 menzioni e staccando di misura Rafael Leão, che resta stabile in seconda posizione con 41.300 citazioni.

L’ascesa del fattore Juve si riflette nell’exploit di Jonathan David, capace di scalare ben quattro posizioni fino al terzo gradino del podio con 35.700 menzioni, mentre la solidità bianconera nel dibattito social è confermata dalla stabilità di Kenan Yildiz e dal ritorno in top 10 di Andrea Cambiaso.

La performance più sorprendente del mese è quella di Scott McTominay, che registra un balzo verticale di dieci posizioni raggiungendo le 23.000 menzioni e diventando il simbolo della resilienza del Napoli di Conte.

Di segno opposto è il clima attorno a Christian Pulisic e Luka Modric, che subiscono un calo di popolarità perdendo rispettivamente sei e due posizioni nel ranking mensile.