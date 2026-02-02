Petardo su Audero, Marotta: «Impediremo l’ingresso a San Siro ai responsabili»

«Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l’Inter provvederà ad esercitare la clausola di gradimento», ha detto il presidente nerazzurro.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Marotta petardo Audero
(Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

«Siamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull’increscioso incidente di ieri sera a Cremona. Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l’Inter provvederà ad esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro. Inoltre procederà nei loro confronti davanti all’autorità giudiziaria». 

Lo afferma il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, interpellato dall’ANSA, in merito al petardo lanciato dal settore della tifoseria nerazzurra che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero durante la partita andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri allo stadio Zini e conclusasi sul risultato di 0-2 per i nerazzurri. 

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.

Temi

Giuseppe Marotta