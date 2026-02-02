Petardo su Audero, Marotta: «Impediremo l’ingresso a San Siro ai responsabili»

«Siamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull’increscioso incidente di ieri sera a Cremona. Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l’Inter provvederà ad esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro. Inoltre procederà nei loro confronti davanti all’autorità giudiziaria».
Lo afferma il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, interpellato dall’ANSA, in merito al petardo lanciato dal settore della tifoseria nerazzurra che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero durante la partita andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri allo stadio Zini e conclusasi sul risultato di 0-2 per i nerazzurri.