Panathinaikos Roma in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

La seconda competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). Insieme a NOW ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) , la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva tutte le partite della stagione 2024/2025, fino alla finale di Istanbul del 20 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati , dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata, ma dell’Europa League con il miglior match tra formazioni straniere .

Panathinaikos Roma in streaming gratis – La sfida dei giallorossi solo su Sky

Panathinaikos e Roma scenderanno in campo dello stadio Apostolos Nikolaïdīs di Atene, giovedì 29 gennaio 2026, con il fischio di inizio fissato della sfida in programma per le ore 21.00.

Panathinaikos Roma in streaming gratis – La programmazione della pay tv di Comcast

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.

Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e LisaOffside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.