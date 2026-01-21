Europa League, scelta la settima partita in diretta in chiaro su TV8

Il calcio europeo è pronto a tornare con la propria settima giornata. Inizia il periodo cruciale e determinante della prima fase dell’Europa League che vede due squadre italiane fra le protagoniste, la Roma di Gian Piero Gasperini e il Bologna di Vincenzo Italiano.

Sky è assoluta protagonista, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva che manderà in onda lungo l’arco della stagione fino alla finalissima del 20 maggio 2025, quando le due formazioni che si giocheranno il proprio posto nell’albo d’oro dopo il Tottenham nella cornice dello stadio Besiktas Park di Istanbul, Turchia.

Europa League partita in chiaro – La strategia di Sky

E le partite in chiaro? A differenza del ciclo 2021-2024, Sky ha deciso di rivedere la strategia sulle partite free optando per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Europa League in chiaro non scompariranno dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane, gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport o in alternativa alla piattaforma streaming NOW (che trasmette i contenuti della pay-tv di Comcast).

Europa League partita in chiaro – La scelta per la settima giornata della fase campionato

La partita sarà quella che metterà di fronte il Celta Vigo e Lille. Uno scontro diretto per le due squadre che hanno come obiettivo quello di scalare la classifica, tenendo viva con una vittoria l’opportunità di piazzarsi nelle prime otto classificate per poter evitare i playoff andando direttamente agli ottavi di finale.

L’incontro Celta Vigo-Lille sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 con il fischi di inizio che è fissato alle ore 21.00 di giovedì 22 gennaio 2026.