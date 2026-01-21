Effetto Macron: in Borsa vola iVision Tech, l’azienda italiana dietro gli occhiali del presidente francese

Macron ha sfoggiato occhiali da sole con lenti blu a specchio durante il World Economic Forum di Davos, replicando un’immagine già vista due giorni prima a Parigi. L’Eliseo ha spiegato che la scelta era legata a un “problema benigno” agli occhi, dovuto alla rottura di un capillare. La montatura, però, non è passata inosservata: si tratta del Pacific S 01 Doublé Or, modello iconico della maison francese Henry Jullien, oggi controllata dal gruppo italiano iVision Tech, che ha sede a Martignacco (Udine), in Friuli Venezia-Giulia.

Un dettaglio di stile può muovere i mercati. È quanto accaduto a iVision Tech, società italiana dell’occhialeria con sede in Friuli e quotata su Euronext Growth Milan, il cui titolo è balzato in Borsa fino alla sospensione per eccesso di rialzo dopo che il presidente francese Emmanuel Macron è apparso in pubblico indossando un modello di un brand del gruppo.

A ironizzare sulla vicenda è stato anche Donald Trump, che dal palco di Davos ha scherzato sugli “splendidi occhiali” del collega francese, scatenando le risate della platea. Sui social, intanto, sono esplosi meme e commenti che paragonavano il look di Macron a quello di Top Gun, mentre Google Trends segnalava un’impennata globale delle ricerche legate al marchio Henry Jullien.

L’effetto mediatico si è riflesso immediatamente in Borsa. iVision Tech, sbarcata a Piazza Affari nell’agosto 2023 a 1,15 euro per azione (capitalizzazione iniziale di circa 8 milioni), ha chiuso ieri a 1,51 euro e, con un balzo di oltre il 5,6% nelle prime ore di contrattazione, è arrivata a valere circa 12,6 milioni di euro prima della sospensione. Il massimo storico resta quello di febbraio 2025, quando il titolo aveva toccato 2,84 euro.

«Sono molto grato al presidente Macron per aver scelto di indossare occhiali Henry Jullien che aveva acquistato un paio d’anni fa», ha commentato Stefano Fulchir, amministratore delegato del marchio. «All’epoca verificò personalmente che fossero interamente fabbricati in Francia e rifiutò qualsiasi omaggio, preferendo acquistarli».

Dal punto di vista industriale, il modello indossato dal presidente è prodotto e assemblato a mano negli stabilimenti di Lons-le-Saunier, nel Giura francese, utilizza l’antica tecnica del Doublé Or Laminé, in cui l’oro è indissolubilmente legato al metallo di base. Il processo richiede almeno 279 operazioni e circa quattro mesi di lavoro. Anche le lenti sono Made in France (Dalloz). Il prezzo di listino è di 659 euro.