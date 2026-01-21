Mondiali, presentato il set Trofeo Ufficiale Coppa del Mondo FIFA Lego Editions

I Mondiali 2026 si avvicinano e fra le iniziative pensate per celebrare la rassegna iridata che si terrà fra USA, Canada e Messico c’è anche quella della Lego che ha visto come grandi protagonisti campioni del Mondo come Roberto Carlos , Cafu , Iker Casillas, Sami Khedira e Marco Materazzi .

L’occasione ha permesso a questi ex calciatori di ripercorrere le emozioni e gli istanti vissuti appena dopo la conquista della Coppa del Mondo. «Vincere il Trofeo della Coppa del Mondo significa raggiungere quasi il paradiso. Quando raggiungi questo obiettivo, questo traguardo, è come se ti sentissi immortale», ha commentato Iker Casillas, vincitore del torneo nel 2010 con la Spagna in Sudafrica.

Roberto Carlos, che ha fatto parte della squadra del Brasile campione nel 2002 in Giappone e Corea del Sud, ha aggiunto: «È un momento unico nella vita di un giocatore poter sollevare questo trofeo che vale molto per la nostra carriera e augurare il titolo al proprio Paese». Materazzi, grande protagonista con l’Italia nel 2006 in Germania, ha aggiunto: «Ero un bambino e come tutti i bambini, sognavo di giocare a calcio e di diventare un professionista». «Tutti sognano di vincere questo meraviglioso trofeo, specialmente i bambini piccoli che ora possono costruirlo da soli e stringerlo», le parole di Khedira, vincitore con la Germania in Brasile nel 2014. Le ultime parole sono di Cafù, che ha conquistato due Mondiali, nel 1994 e nel 2002: «Penso che questa idea del Gruppo LEGO sia fantastica».

L’obiettivo della collaborazione fra Lego e la FIFA è quello di portare creatività e divertimento nel mondo del calcio come mai prima d’ora, per i fan di ogni età in tutto il mondo. Ci saranno esperienze di gioco uniche per gli appassionati nel periodo precedente e durante il torneo, permettendo ai fan del gioco Lego e a quelli della Coppa del Mondo FIFA di costruire, giocare e festeggiare insieme intorno al più grande evento sportivo globale del 2026. Il set da costruzione Trofeo Ufficiale Coppa del Mondo FIFA LEGO Editions è disponibile per il pre-ordine sul sito ufficiale Lego.com, nei LEGO Store e in rivenditori selezionati in tutto il mondo, a partire dal 1° marzo. 2026.

(Image credit: Depositphotos)