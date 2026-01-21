La famiglia Angelucci acquista un altro 25% del Giornale da Paolo Berlusconi

Editoria Italia, l’azienda della famiglia Angelucci, ha annunciato l’acquisizione di un’ulteriore quota del 25% de Il Giornale srl e della controllata Il Giornale.it srl, che erano di proprietà di Pbf, la holding finanziaria di Paolo Berlusconi. Dopo questa operazione, il fratello dell’ex premier ed ex presidente del Monza scende al 5%.

L’operazione «avviata nel solco del percorso iniziato nel 2023, consente al gruppo di consolidare il proprio ruolo di azionista di riferimento e di rilanciare il progetto editoriale del quotidiano, in linea con la strategia industriale di lungo periodo definita – si legge nella nota pubblicata da Editoria Italia –. Il rafforzamento della compagine societaria conferma la volontà del gruppo di investire nel settore editoriale, sostenendo il pluralismo dell’informazione e lo sviluppo di realtà editoriali solide e capaci di affrontare le trasformazioni del mercato. Nel nuovo assetto societario Paolo Berlusconi manterrà il ruolo di presidente onorario, garantendo continuità al percorso editoriale condiviso negli anni».