Si stanno concludendo gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, Slam che ha aperto la nuova stagione del tennis. Dopo Lorenzo Musetti, anche Jannik Sinner ha raggiunto il turno successivo della competizione, avendo avuto la meglio su Luciano Darderi in tre set in un derby tutto italiano.

I due tennisti italiani dovranno ora affrontare i quarti di finale. Musetti se la vedrà con Novak Djokovic, mentre Sinner è in attesa di capire chi avrà la meglio tra Ben Shelton e Casper Ruud. In caso di doppia vittoria da parte degli atleti italiani, i due si ritroveranno in semifinale e uno dei due volerà all’ultimo atto, presumibilmente contro uno tra Alcaraz e Zverev, nella parte alt del tabellone.