Si stanno concludendo gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, Slam che ha aperto la nuova stagione del tennis. Dopo Lorenzo Musetti, anche Jannik Sinner ha raggiunto il turno successivo della competizione, avendo avuto la meglio su Luciano Darderi in tre set in un derby tutto italiano.
I due tennisti italiani dovranno ora affrontare i quarti di finale. Musetti se la vedrà con Novak Djokovic, mentre Sinner è in attesa di capire chi avrà la meglio tra Ben Shelton e Casper Ruud. In caso di doppia vittoria da parte degli atleti italiani, i due si ritroveranno in semifinale e uno dei due volerà all’ultimo atto, presumibilmente contro uno tra Alcaraz e Zverev, nella parte alt del tabellone.
Tabellone Australian Open 2026, il calendario del torneo
L’edizione 2026 è la 114ª della storia dell’Australian Open, il primo dei quattro tornei del Grande Slam dell’anno 2026. Per quanto riguarda il tabellone maschile, il torneo si svolgerà in 15 giornate divise in due settimane dal 18 gennaio al 1° febbraio.
Lunedì 26 gennaio
- Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Martedì 27 gennaio
- Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio misto (a partire dalle 01:00)
Mercoledì 28 gennaio
- Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio misto (a partire dalle 01:00)
Giovedì 29 gennaio
- Semifinale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio donne (a partire dalle 01:00)
Venerdì 30 gennaio
- Semifinale singolare uomini (a partire dalle 02:00)
- Finale doppio misto (a partire dalle ore 02:00)
Sabato 31 gennaio
- Finale singolare donne (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio uomini (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio donne (a partire dalle ore 09:30)
Domenica 1° febbraio
- Finale singolare uomini (a partire dalle ore 09:30)
Tabellone Australian Open 2026, le prime 10 teste di serie
- Carlos Alcaraz (ESP)
- Jannik Sinner (ITA)
- Alexander Zverev (GER)
- Novak Djokovic (SRB)
- Lorenzo Musetti (ITA)
- Alex de Minaur (AUS)
- Felix Auger-Aliassime (CAN)
- Ben Shelton (USA)
- Taylor Fritz (USA)
- Alexander Bublik (KAZ)
Dove vedere Australian Open 2026, i dettagli
Le sfide degli Australian Open 2026 saranno visibili in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche su DAZN, oltre che sulla piattaforma Discovery+.