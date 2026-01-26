Champions, chi andrà ad ottavi e playoff? Scelta l'ultima sfida del girone in chiaro

Mentre si chiude il 22° turno del campionato di Serie A, la Champions League si prepara a ripartire. Questa settimana arriveranno i primi “tagli” ufficiali dal torneo, con le 24 squadre qualificate tra i playoff e l’accesso diretto agli ottavi di finale. Dopo il sorteggio dello scorso 28 agosto per il girone unico, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente si stanno sfidando, con l’ultimo e decisivo turno previsto per la giornata di mercoledì 28 gennaio 2026, tutto in un’unica serata.

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva (con tanto di maxi Diretta Champions), fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per l’ultimo turno la sfida tra il Napoli e il Chelsea). Diritti che sono stati recentemente rinnovati fino al 2031, con l’aggiunta di una partita in favore di Prime Video.

Champions partita in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno. In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione di un incontro in differita su Cielo, una delle partite in programma alle ore 18.45 e riproposta successivamente in prima serata. Per l’ultimo turno, il match in chiaro sarà solamente uno, dal momento in cui tutte le partite si disputeranno alle ore 21.00 in contemporanea.