Champions, chi andrà ad ottavi e playoff? Scelta l'ultima sfida del girone in chiaro

Mentre si chiude il 22° turno del campionato di Serie A, la Champions League si prepara a ripartire. Questa settimana arriveranno i primi “tagli” ufficiali dal torneo, con le 24 squadre qualificate tra i playoff e l’accesso diretto agli ottavi di finale. Dopo il sorteggio dello scorso 28 agosto per il girone unico, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente si stanno sfidando, con l’ultimo e decisivo turno previsto per la giornata di mercoledì 28 gennaio 2026, tutto in un’unica serata.
Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva (con tanto di maxi Diretta Champions), fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per l’ultimo turno la sfida tra il Napoli e il Chelsea). Diritti che sono stati recentemente rinnovati fino al 2031, con l’aggiunta di una partita in favore di Prime Video.
Champions partita in chiaro: la strategia di Sky
E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno. In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione di un incontro in differita su Cielo, una delle partite in programma alle ore 18.45 e riproposta successivamente in prima serata. Per l’ultimo turno, il match in chiaro sarà solamente uno, dal momento in cui tutte le partite si disputeranno alle ore 21.00 in contemporanea.
Amazon, scelte le partite di Champions in esclusiva: si parte con l’Inter
Le sfide di Champions in chiaro non scompaiono dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Inter, Juventus, Atalanta e Napoli – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video. Tutto ciò a meno che qualche italiana non raggiunga le semifinali: in quel caso il regolamento AgCom sugli eventi di interesse nazionale obbliga le emittenti titolari dei diritti a trasmettere le partite in chiaro.
Champions partita in chiaro: la scelta per l’ultimo turno
Su quale gara è ricaduta dunque la scelta per l’ultimo turno della prima fase 2025/26? La partita trasmessa in diretta su TV8 metterà di fronte il Benfica e il Real Madrid, per un match che riporterà Josè Mourinho contro il proprio passato. I Blancos sono già qualificati per i playoff e con un ulteriore punto sarebbero quasi sicuri di giocare direttamente gli ottavi di finale. I portoghesi, invece, devono vincere e sperare di poter rientrare nel gruppo dei playoff.
L’incontro Benfica-Real Madrid – in programma mercoledì 28 gennaio, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due squadre che si daranno battaglia fino alla fine per i propri obiettivi nella competizione.