Come noto, l’ultimo turno si giocherà tutto in contemporanea: 18 partite alle ore 21.00 di mercoledì 28 gennaio, per una classifica che varierà in continuazione fino alla sua forma definitiva. Di queste sfide, 17 saranno trasmesse in diretta da Sky – con tanto di maxi Diretta Champions – mentre una sarà mandata in onda in esclusiva da Amazon su Prime Video .

L’ultima giornata della prima fase della UEFA Champions League sarà ricca di colpi di scena. Al netto di qualche eccezione, tutte le formazioni della classifica avranno qualche obiettivo da giocarsi: da un determinato piazzamento in classifica alla conquista dei playoff, fino all’accesso diretto agli ottavi di finale.

Ultima partita Champions Amazon – La scelta per l’ultimo turno

Ma su quale partita è ricaduta la scelta della piattaforma streaming? Il match trasmesso da Prime Video mercoledì 22 gennaio sarà Napoli-Chelsea. La scelta è ricaduta sulla sfida della formazione di Antonio Conte perché, tra le squadre italiane, il Napoli è l’unica che si gioca la permanenza nella competizione, mentre Atalanta, Inter e Juventus andranno sicuramente almeno ai playoff.

Per conquistare matematicamente l’accesso alla fase a eliminazione diretta il Napoli dovrà vincere contro il nuovo Chelsea di Rosenior. In caso di sconfitta i partenopei saranno eliminati, mentre con un pareggio serviranno diversi incastri non semplici, considerando la differenza reti di –5 per i partenopei.

Ultima partita Champions Amazon – Come abbonarsi e l’offerta Prime Studenti

Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.

Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.

Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)

Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.