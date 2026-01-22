Dall’Inter al Napoli: cosa devono fare le italiane per ottavi e playoff di Champions

A una sola giornata dalla fine del girone unico, il destino delle squadre in corsa nella UEFA Champions League è più incerto che mai. Al netto di alcuni casi particolari, quasi tutti i club impegnati nella competizione lotteranno per un traguardo nell’ultimo turno della prossima settimana, anche se in molti casi il destino sarà nelle mani delle avversarie su altri campi.
L’ultima giornata è stata agrodolce per le italiane. Le sconfitte contro Arsenal e Athletic Bilbao rischiano di relegare Inter e Atalanta ai playoff della competizione, anche se gli ottavi non sono ancora persi. La Juventus ha invece ottenuto un successo con il Benfica e a sorpresa potrà lottare – come le due nerazzurre – per gli ottavi. Il Napoli è scivolato a Copenaghen e solo un successo in casa contro il Chelsea gli garantirebbe il passaggio ai playoff.
Ma cosa devono fare esattamente le italiane per conquistare i propri obiettivi nella Champions League 2025/26? Quali risultati servono all’ultima giornata?
Cosa deve fare l’Atalanta per gli ottavi di Champions
Partendo dall’Atalanta, la formazione bergamasca con un pareggio è praticamente certa di giocare il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta (basta rimanere tra il 9° e il 16° posto in classifica). Per l’accesso diretto agli ottavi può solo vincere in Belgio contro il Royal USG e sperare che accadano almeno quattro di queste cinque cose:
- Liverpool che perde con il Qarabag
- Tottenham che non vince a Francoforte
- Chelsea che non vince a Napoli
- Barcellona che non vince con il Copenahgen
- Sporting Lisbona che non vince a Bilbao
- Manchester City che non batte il Galatasaray
- Atletico Madrid che non vince con il Bodo
I risultati necessari scendono a tre se PSG e Newcastle pareggiano all’ultima giornata. In questo caso, con un successo i bergamaschi scavalcherebbero entrambe le formazioni. E’ chiaro che, in caso di vittoria con molti gol di scarto contro il Royal USG, l’Atalanta – anche se è complicato – potrebbe anche giocare con la differenza reti.
Cosa deve fare l’Inter per gli ottavi di Champions
Passando all’Inter, la squadra di Chivu con un pareggio è sicura di giocare il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta a Dortmund. Per la top 8 può solamente vincere a Dortmund e sperare che accadano almeno cinque di queste cose:
- Liverpool che perde con il Qarabag
- Tottenham che perde a Francoforte
- Chelsea che non vince a Napoli
- Barcellona che non vince con il Copenahgen
- Sporting Lisbona che non vince a Bilbao
- Manchester City che non batte il Galatasaray
- Atletico Madrid che non vince con il Bodo Glimt
- Atalanta che non vince con l’Union St.Gilloise
I risultati necessari scendono a quattro se PSG e Newcastle pareggiano all’ultima giornata. In entrambi i casi, se il Tottenham pareggia l’Inter può superarlo solamente in caso di successo per 3-0 o con almeno tre reti di scarto.
Cosa deve fare la Juventus per gli ottavi di Champions
Capitolo Juventus. La formazione bianconera con un pareggio è sicura di giocare il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta a Montecarlo. Per la top 8 può solamente vincere nel Principato di Monaco e sperare che accadano almeno sei di queste cose:
- Liverpool che perde con il Qarabag
- Tottenham che perde a Francoforte
- Chelsea che non vince a Napoli
- Barcellona che non vince con il Copenahgen
- Sporting Lisbona che non vince a Bilbao
- Manchester City che non batte il Galatasaray
- Atletico Madrid che non vince con il Bodo Glimt
- Atalanta che non vince con l’Union St.Gilloise
- Inter che non vince a Dortmund
I risultati necessari scendono a cinque se PSG e Newcastle pareggiano all’ultima giornata. In entrambi i casi, se il Tottenham pareggia la Juventus può superarlo solamente in caso di successo per 4-0 o con almeno quattro reti di scarto.
Cosa deve fare il Napoli per i playoff di Champions
Chiusura dedicata al Napoli. La formazione partenopea sarà eliminata in caso di sconfitta contro il Chelsea, mentre con un successo sarà ai playoff a meno che tutte le 8 squadre da 8 a 10 punti vincano, ipotesi inverosimile. In caso di pareggio il rischio di restare eliminati è alto per via della differenza reti che rimarrebbe a -5. Se pareggia deve sperare che accadano almeno sei di queste dieci cose:
- il Monaco perde con la Juventus
- Il PSV perde con il Bayern Monaco
- Il Bilbao non vince contro lo Sporting
- l’Olympiacos perde con l’Ajax
- il Copenaghen non vince con il Barcellona
- il Bruges non vince con il Marsiglia
- Il Bodo non vince con l’Atletico Madrid
- Il Benfica non batte il Real Madrid
- il Pafos batte lo Slavia Praga con massimo un gol di scarto e al massimo fino al 3-2, nel caso in cui il Napoli pareggi 0-0