Dall’Inter al Napoli: cosa devono fare le italiane per ottavi e playoff di Champions

L’ultima giornata è stata agrodolce per le italiane. Le sconfitte contro Arsenal e Athletic Bilbao rischiano di relegare Inter e Atalanta ai playoff della competizione, anche se gli ottavi non sono ancora persi. La Juventus ha invece ottenuto un successo con il Benfica e a sorpresa potrà lottare – come le due nerazzurre – per gli ottavi. Il Napoli è scivolato a Copenaghen e solo un successo in casa contro il Chelsea gli garantirebbe il passaggio ai playoff.

A una sola giornata dalla fine del girone unico, il destino delle squadre in corsa nella UEFA Champions League è più incerto che mai. Al netto di alcuni casi particolari, quasi tutti i club impegnati nella competizione lotteranno per un traguardo nell’ultimo turno della prossima settimana, anche se in molti casi il destino sarà nelle mani delle avversarie su altri campi.

Ma cosa devono fare esattamente le italiane per conquistare i propri obiettivi nella Champions League 2025/26? Quali risultati servono all’ultima giornata?

Cosa deve fare l’Atalanta per gli ottavi di Champions

Partendo dall’Atalanta, la formazione bergamasca con un pareggio è praticamente certa di giocare il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta (basta rimanere tra il 9° e il 16° posto in classifica). Per l’accesso diretto agli ottavi può solo vincere in Belgio contro il Royal USG e sperare che accadano almeno quattro di queste cinque cose:

Liverpool che perde con il Qarabag Tottenham che non vince a Francoforte Chelsea che non vince a Napoli Barcellona che non vince con il Copenahgen Sporting Lisbona che non vince a Bilbao Manchester City che non batte il Galatasaray Atletico Madrid che non vince con il Bodo

I risultati necessari scendono a tre se PSG e Newcastle pareggiano all’ultima giornata. In questo caso, con un successo i bergamaschi scavalcherebbero entrambe le formazioni. E’ chiaro che, in caso di vittoria con molti gol di scarto contro il Royal USG, l’Atalanta – anche se è complicato – potrebbe anche giocare con la differenza reti.

Cosa deve fare l’Inter per gli ottavi di Champions

Passando all’Inter, la squadra di Chivu con un pareggio è sicura di giocare il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta a Dortmund. Per la top 8 può solamente vincere a Dortmund e sperare che accadano almeno cinque di queste cose:

Liverpool che perde con il Qarabag Tottenham che perde a Francoforte Chelsea che non vince a Napoli Barcellona che non vince con il Copenahgen Sporting Lisbona che non vince a Bilbao Manchester City che non batte il Galatasaray Atletico Madrid che non vince con il Bodo Glimt Atalanta che non vince con l’Union St.Gilloise

I risultati necessari scendono a quattro se PSG e Newcastle pareggiano all’ultima giornata. In entrambi i casi, se il Tottenham pareggia l’Inter può superarlo solamente in caso di successo per 3-0 o con almeno tre reti di scarto.

Cosa deve fare la Juventus per gli ottavi di Champions

Capitolo Juventus. La formazione bianconera con un pareggio è sicura di giocare il playoff di ritorno in casa, cosa che potrebbe accadere anche in caso di sconfitta a Montecarlo. Per la top 8 può solamente vincere nel Principato di Monaco e sperare che accadano almeno sei di queste cose:

Liverpool che perde con il Qarabag Tottenham che perde a Francoforte Chelsea che non vince a Napoli Barcellona che non vince con il Copenahgen Sporting Lisbona che non vince a Bilbao Manchester City che non batte il Galatasaray Atletico Madrid che non vince con il Bodo Glimt Atalanta che non vince con l’Union St.Gilloise Inter che non vince a Dortmund

I risultati necessari scendono a cinque se PSG e Newcastle pareggiano all’ultima giornata. In entrambi i casi, se il Tottenham pareggia la Juventus può superarlo solamente in caso di successo per 4-0 o con almeno quattro reti di scarto.

Cosa deve fare il Napoli per i playoff di Champions

Chiusura dedicata al Napoli. La formazione partenopea sarà eliminata in caso di sconfitta contro il Chelsea, mentre con un successo sarà ai playoff a meno che tutte le 8 squadre da 8 a 10 punti vincano, ipotesi inverosimile. In caso di pareggio il rischio di restare eliminati è alto per via della differenza reti che rimarrebbe a -5. Se pareggia deve sperare che accadano almeno sei di queste dieci cose: