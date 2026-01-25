I numeri, più che mai, raccontano un duello di stili opposti. È soltanto la terza volta dal 1970 che una finale di Conference mette di fronte il miglior attacco della NFL contro la miglior difesa. Da un lato i Rams, un rullo compressore offensivo capace di viaggiare a 30,5 punti di media a partita in regular season; dall’altro i Seahawks, una difesa d’acciaio che ha limitato gli avversari a soli 17,2 punti a gara.

L’attesa è terminata. L’ultimo scatto prima del Super Bowl passa da una sfida tutta interna alla famiglia della NFC West: un derby durissimo tra due nemiche storiche. Los Angeles Rams e Seattle Seahawks si contendono il titolo della National Football Conference e l’accesso alla finalissima. Un appuntamento imperdibile anche per il pubblico italiano, che potrà seguirlo gratuitamente: la partita andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro su Canale 20 , con streaming disponibile su Mediaset Infinity, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio, a partire dalle 00.30.

I precedenti e il cammino nel 2025

In stagione regolare il bilancio è stato in equilibrio, con una vittoria per parte, entrambe ottenute tra le mura amiche. Il successo dei Rams per 21-19 è arrivato grazie a una serie di intercetti decisivi, mentre quello di Seattle alla Week 16 è già entrato negli annali: una rimonta incredibile da -16 nell’ultimo quarto, completata con il 38-37 all’overtime. Nei playoff, però, la tradizione è favorevole a Los Angeles: nei due incroci precedenti in postseason (2004 e 2020) i Rams hanno sempre espugnato il campo dei Seahawks. Ora ci riprovano partendo dalla Wild Card, con l’obiettivo di diventare la quinta squadra di sempre a raggiungere il Super Bowl partendo dalle retrovie, sulle orme dei Buccaneers di Brady o dei Packers di Rodgers.

Tra storie incrociate e panchine giovani

La sfida è piena di intrecci affascinanti. Su tutti spicca Cooper Kupp: simbolo dei Rams e MVP del Super Bowl LVI vinto con Los Angeles, oggi protagonista con la maglia di Seattle. Sarà il quinto giocatore nella storia ad affrontare nei playoff la squadra con cui aveva conquistato il premio di MVP. Anche in panchina il confronto è speciale: Sean McVay, che compie 40 anni alla vigilia del match, contro il 38enne Mike Macdonald.