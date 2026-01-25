La FA Cup si rinnova: avrà un inno in stile UEFA Champions League

L’iniziativa punta a valorizzare l’atmosfera pre-partita delle gare di coppa e a rafforzare il riconoscimento del torneo più antico del calcio inglese — un’operazione che, nel linguaggio del marketing, viene definita « sonic branding ». L’inno della FA Cup verrebbe riprodotto negli stadi durante il saluto tra i giocatori, dai turni preliminari fino alla finale di Wembley. Non sostituirebbe però Abide With Me, l’inno tradizionale della FA Cup, né le musiche utilizzate dai club quando le squadre fanno il loro ingresso in campo.

La Football Association (la Federcalcio inglese) sta valutando la creazione di un inno per la FA Cup , sul modello della musica che ormai è diventata un’icona della UEFA Champions League . La FA – scrive il quotidiano The Times – ha incaricato una società appartenente al gruppo Universal Music di realizzare un inno per la FA Cup maschile e uno separato per la competizione femminile.

Gli inni sarebbero inoltre messi a disposizione delle emittenti televisive e diventerebbero parte integrante della copertura televisiva nazionale e internazionale del torneo. La UEFA dispone già di inni per Champions League ed Europa League, diventati nel tempo veri e propri marchi sonori delle competizioni. La FA ha osservato esempi come quelli dei tifosi di Celtic e Aston Villa, esplosi in cori e applausi quando l’inno della Champions League è stato suonato dopo il ritorno dei club nella massima competizione europea al termine di lunghe assenze.

Anche la Premier League ha un proprio inno, trasmesso durante i saluti iniziali. Alcune sigle della BBC, spesso risalenti a oltre 50 anni fa, sono diventate indissolubilmente legate a grandi eventi sportivi, come il tennis di Wimbledon, la London Marathon, il Grand National e Match of the Day.

La FA prevede di affidare la composizione degli inni di coppa a un compositore britannico, con una forte componente orchestrale. Una fonte interna alla FA ha dichiarato: «Abbiamo visto l’impatto che la musica può avere sull’atmosfera pre-partita. Serve tempo per costruire riconoscibilità, ma lo vediamo in molte partite di Champions League e, in particolare, negli ultimi anni a Celtic Park e Villa Park. Questo fa parte del nostro piano di marketing per le FA Cup: mantenerle fresche e moderne, ma chiaramente legate alla loro straordinaria tradizione. Musica e sport funzionano molto bene insieme, soprattutto nell’era digitale, e speriamo di creare un inno che venga amato dai tifosi».

È probabile che gruppi di tifosi vengano consultati su alcuni brani campione prima di arrivare a una decisione definitiva. Una portavoce della FA ha confermato: «Stiamo lavorando ad alcune idee musicali per le FA Cup e speriamo di fornire aggiornamenti nei prossimi mesi».