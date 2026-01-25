Ardoino: «Sarò a Juve-Napoli, ma non c’è posto per Tether nella tribuna della proprietà» 

Tra le persone presenti nel pubblico dell’Allianz Stadium ci sarà anche Paolo Ardoino , amministratore delegato di Tether . Si tratta del colosso delle stablecoin che nel 2025 è arrivato a possedere l’11,5% del capitale della Juventus, prima di presentare addirittura un’offerta di acquisto per la società bianconera, respinta da Exor.

La Juventus si prepara a scendere in campo per affrontare il Napoli , in occasione del 22° turno del campionato di Serie A . Una sfida chiave per i bianconeri, che vogliono superare nuovamente il Como in classifica e approfittare del duello tra Roma e Milan per accorciare nella corsa al quarto posto, valido per l’accesso alla prossima edizione della Champions League .

La presenza sugli spalti per il match dello Srtadium è stata annunciata dallo stesso Ardoino, intervenuto al podcast Black Box di Chora Media, in cui ha risposto anche a una domanda sulla “partita Juventus”: «Non so se chiusa completamente, ma sono molto contento che domenica andrò a vedere la partita Juventus-Napoli tra le persone e tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi nella tribuna della proprietà».

Una frecciata nei confronti dell’azionista di maggioranza, in attesa di capire se Tether si muoverà nuovamente sul fronte di una proposta di acquisto per il club. Al momento, la società delle stablecoin ha ottenuto un posto nel CdA della Juventus a novembre, quando è stato ufficializzato l’ingresso di Francesco Garino.