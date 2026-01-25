Maignan-Milan, accordo sul rinnovo fino al 2031: l'impatto a bilancio

Lo stipendio del giocatore passerà dai 2,8 milioni di euro attuali ai 5 milioni netti più bonus garantiti dal nuovo accordo. A trent’anni compiuti andrà di fatto a raddoppiare il proprio stipendio: sono le stesse cifre di Leao . Ma come impatterà questo rinnovo sui conti del Milan? Come cambia il costo di Maignan per il club rossonero?

Con il Milan – spiega La Gazzetta dello Sport – mancano gli ultimi dettagli e soprattutto la firma a cui seguirà, a breve, l’annuncio. Anche il nodo delle commissioni agli agenti è stato ormai sciolto: da giorni anche i manager di Maignan spingevano per il prolungamento. Che sarà duraturo e soprattutto consentirà all’estremo difensore di guadagnare di più.

Maignan stipendio rinnovo – Come cambiano i costi per il Milan

Nella stagione 2025/26, Maignan costa poco più di 7 milioni di euro al Milan tra la quota ammortamento (3,39 milioni di euro) e lo stipendio lordo (3,67 milioni di euro). Una cifra – quella relativa all’ingaggio – che può contare sugli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, e dei quali il Milan può ancora godere per Maignan, arrivato nel club nel 2021.

La norma prevede infatti che gli sgravi siano applicabili per cinque periodi di imposta, estendibili ad ulteriori cinque periodi qualora lo sportivo professionista abbia un minore a carico o abbia acquistato un immobile in Italia. Ipotizzando che uno di questi due casi riguardi Maignan e che il nuovo contratto prenda il via dal 1° luglio 2026, la quota ammortamento sarà azzerata mentre lo stipendio lordo sarà pari a 6,55 milioni di euro, il costo complessivo dalla prossima stagione.