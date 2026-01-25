«Trattative sabotate»: la Lazio denuncia ai pm pressioni sul mercato

Le trattative erano considerate in dirittura d’arrivo, in alcuni casi addirittura concluse. E invece il finale è stato diverso: Ruben Loftus-Cheek è rimasto al Milan, Lazar Samardzic ha continuato la sua avventura all’Atalanta. E’ questa – secondo quanto riportato da La Repubblica – la denuncia della Lazio sul mercato di gennaio. Anche l’operazione che ha portato Kenneth Taylor dall’Ajax avrebbe rischiato seriamente di naufragare, prima di andare comunque a buon fine.

A Formello, quartier generale biancoceleste, il mercato invernale si è trasformato in un percorso a ostacoli: negoziazioni avanzate, poi improvvisamente interrotte, senza motivazioni tecniche ritenute plausibili. Ora però emerge un retroscena che ha attirato l’attenzione della magistratura. Sarà infatti la procura di Roma a fare luce sulla vicenda.

Mercoledì il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha depositato una denuncia presso i carabinieri della stazione di Trastevere. Un esposto circostanziato, di particolare rilievo, che ha immediatamente dato origine a un fascicolo nelle mani dei pm capitolini, contribuendo ad alimentare un clima già tesissimo attorno al club. I reati ipotizzati sono diffamazione aggravata e aggiotaggio.