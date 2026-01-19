Il tabellone playoff NFL 2026 rappresenta la fase decisiva della stagione NFL 2025: il percorso a eliminazione diretta che assegna il titolo e accompagna due squadre fino al Super Bowl LX. Alla post-season prendono parte 14 franchigie, ripartite tra AFC e NFC, secondo una formula di sfide secche senza margine di errore.
Come funziona il tabellone playoff NFL
Il tabellone playoff NFL è strutturato su quattro turni principali:
- Wild Card Round
- Divisional Round
- Conference Championship
- Super Bowl
In ogni conference si qualificano sette squadre: le quattro vincitrici di division e tre wild card. Le prime teste di serie di AFC e NFC saltano il turno di Wild Card grazie al bye, accedendo direttamente al Divisional Round.
Date dei playoff NFL 2026
Il calendario ufficiale della post-season è il seguente:
- Wild Card Round: 10–12 gennaio 2026
- Divisional Round: 17–18 gennaio 2026
- Conference Championship: 25 gennaio 2026
- Super Bowl LX: 8 febbraio 2026
Seed e squadre qualificate AFC
- 1. Denver Broncos (AFC West)
- 2. New England Patriots (AFC East)
- 3. Jacksonville Jaguars (AFC South)
- 4. Pittsburgh Steelers (AFC North)
- 5. Houston Texans (wild card)
- 6. Buffalo Bills (wild card)
- 7. Los Angeles Chargers (wild card)
Seed e squadre qualificate NFC
- 1. Seattle Seahawks (NFC West)
- 2. Chicago Bears (NFC North)
- 3. Philadelphia Eagles (NFC East)
- 4. Carolina Panthers (NFC South)
- 5. Los Angeles Rams (wild card)
- 6. San Francisco 49ers (wild card)
- 7. Green Bay Packers (wild card)
Wild Card Round: i risultati nel tabellone playoff NFL
I risultati delle sfide
NFC
- Chicago Bears-Green Bay Packers 31-27
- LA Rams-Carolina Panthers 34-31
- San Francisco 49ers-Philadelphia Eagles 23-19
AFC
- LA Chargers-New England Patriots 3-16
- Buffalo Bills-Jacksonville Jaguars 27-24
- Houston Texas-Pittsburgh Steelers 30-6
Dopo il Wild Card Round entra in gioco il reseeding: la squadra con il seed più alto affronta sempre quella con il seed più basso rimasta in corsa.
In questo modo, quindi, per la NFC i Seattle Seahawks sfideranno la squadra con il seed più basso che uscirà dalle gare di wild card (i San Francisco 49Ers, così come i Denver Broncos nella AFC (i Buffalo Bills).
Le semifinali di Conference:
AFC
- Denver Broncos-Buffalo Bills 33-30
- New England Patriots-Houston Texans 28-16
NFC
- Seattle Seahawks-San Francisco 49ers 41-6
- Chicago Bears-LA Rams 17-20
Playoff NFL, le finali di conference
- AFC: Denver Broncos-New England Patriots (25 gennaio alle 21)
- NFC: Seattle Seahakws-LA Rams (26 gennaio alle 3)
Super Bowl LX: sede e data
Il percorso del tabellone playoff NFL si conclude con il Super Bowl LX, in programma l’8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. La partita assegna il Vince Lombardi Trophy e il titolo di campione NFL della stagione 2025.