NBA in Europa, riunione a Londra sul progetto: c'è anche il Milan

La vera partita NBA a Londra si gioca fuori dal parquet, ed è in programma oggi. Milan e Olimpia Milano – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – si sono ritrovate in mattinata in un hotel del centro per ascoltare i vertici della NBA illustrare il progetto europeo: la nuova lega in partnership con la Fiba, che punta al debutto nell’autunno 2027 e che, in Italia, prevede due franchigie stabili a Milano e Roma.

Non si tratterà di un vertice decisivo, bensì di un momento di confronto e condivisione delle linee guida con altri club potenzialmente interessati – tra cui Real Madrid, PSG e Manchester City – oltre a possibili proprietari e sponsor, sui piani che la NBA intende sviluppare nel Vecchio Continente.