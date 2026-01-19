NBA in Europa, riunione a Londra sul progetto: c'è anche il Milan

La vera partita NBA a Londra si gioca fuori dal parquet, ed è in programma oggi. Milan e Olimpia Milano – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – si sono ritrovate in mattinata in un hotel del centro per ascoltare i vertici della NBA illustrare il progetto europeo: la nuova lega in partnership con la Fiba, che punta al debutto nell’autunno 2027 e che, in Italia, prevede due franchigie stabili a Milano e Roma.
Non si tratterà di un vertice decisivo, bensì di un momento di confronto e condivisione delle linee guida con altri club potenzialmente interessati – tra cui Real Madrid, PSG e Manchester City – oltre a possibili proprietari e sponsor, sui piani che la NBA intende sviluppare nel Vecchio Continente.
L’incontro rappresenta l’appendice istituzionale di una tre giorni londinese che sul campo ha vissuto il suo momento clou nella vittoria per 126-109 dei Memphis Grizzlies sugli Orlando Magic, risultato che ha ribaltato l’esito della sfida disputata giovedì a Berlino.
Sugli spalti era atteso Zlatan Ibrahimovic, mentre a godersi lo spettacolo a bordo campo c’era Kimi Antonelli, giovane pilota Mercedes, parte di una lunga parata di celebrità – da Thierry Henry a Tony Parker – che si sono unite ai 18.424 spettatori presenti.