L’ultimo saluto per il patron e presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nella giornata di venerdì 16 gennaio, è fissato per la mattinata di mercoledì 21 gennaio, alle 10 (le 16 italiane) sulla Fifth Avenue a New York, a pochi passi dal Rockefeller Center in piena Manhattan. Il feretro sarà però esposto già da oggi presso la Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home, a Franklin Lakes.

Per due giorni, anche domani dunque, chi ha conosciuto Commisso potrà dargli l’ultimo saluto nel New Jersey, in un tranquillo comune immerso nel verde e nella natura, nella contea di Bergen a una quarantina di chilometri dalla frenesia di New York City. Ed è in questa zona silenziosa che colleghi, amici e conoscenti porgeranno le condoglianze alla famiglia di Commisso, adesso al centro del futuro della Fiorentina.