L’ultimo saluto per il patron e presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nella giornata di venerdì 16 gennaio, è fissato per la mattinata di mercoledì 21 gennaio, alle 10 (le 16 italiane) sulla Fifth Avenue a New York, a pochi passi dal Rockefeller Center in piena Manhattan. Il feretro sarà però esposto già da oggi presso la Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home, a Franklin Lakes.
Per due giorni, anche domani dunque, chi ha conosciuto Commisso potrà dargli l’ultimo saluto nel New Jersey, in un tranquillo comune immerso nel verde e nella natura, nella contea di Bergen a una quarantina di chilometri dalla frenesia di New York City. Ed è in questa zona silenziosa che colleghi, amici e conoscenti porgeranno le condoglianze alla famiglia di Commisso, adesso al centro del futuro della Fiorentina.
Poi, ancora in New Jersey, dove da tempo viveva Commisso, si concluderanno le celebrazioni mercoledì dopo il funerale, quando alle 13.30 locali avverrà la sepoltura a Mahwah, nel Maryrest Cemetery & Mausoleum, un cimitero cattolico moderno con una sezione di sepoltura naturale, una statua di San Francesco e un gazebo Amish.
In data ancora da definirsi, poi, verrà celebrata una messa di commemorazione nel Duomo di Firenze, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore. E se negli Stati Uniti saranno in tanti a voler dare un ultimo saluto all’imprenditore scomparso nelle prime ore di sabato, anche dall’Italia molti partiranno verso gli Stati Uniti già oggi al netto dell’incognita rappresentata dall’autorizzazione Esta (il visto necessario per entrare negli Stati Uniti per il quale servono almeno 72 ore).
Per chi non riuscirà ad essere presente, per ovvi motivi, la Fiorentina ha annunciato che sarà messa a disposizione una diretta streaming delle celebrazioni. «I funerali del Presidente Rocco Commisso che si svolgeranno a New York nella chiesa di St. Patrick il 21 gennaio alle ore 10.00 (le 16.00 in Italia) potranno essere seguiti anche attraverso i link messi a disposizione dalla St. Patrick’s Cathedral NYC: il canale YouTube e la pagina della Cattedrale».