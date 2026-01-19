La finale di Coppa d’Africa fa volare Sportitalia: quarta rete nazionale nei momenti decisivi

Il caos nei minuti finali dei tempi regolamentari della sfida tra Senegal e Marocco, con i giocatori senegalesi usciti dal campo per protesta per un rigore concesso agli avversari e poi rientrati sul terreno di gioco prima dell’errore di Brahim Diaz dal dischetto, ha infatti portato grande interesse sulla gara soprattutto nei tempi supplementari.

Secondo i dati minuto per minuto, dopo le 22.00 il canale guidato da Michele Criscitiello ha superato quota 1 milione di spettatori, beneficiando dell’attenzione crescente per l’atto conclusivo del torneo continentale africano. Una crescita costante, ben visibile nel grafico delle principali reti della serata, che mostra la curva di Sportitalia (rappresentata dalla linea in rosso) salire progressivamente mentre la partita entra nella sua fase decisiva.

Il momento clou è arrivato alle 22.53, in coincidenza con i minuti finali della finale: 1,4 milioni di spettatori e l’8% di share, un dato che proietta Sportitalia al quarto posto tra le reti nazionali, in sostanziale parità con Italia 1. Un risultato particolarmente significativo se si considera il posizionamento del canale, al numero 60 del digitale terrestre.

Numeri record quindi per l’emittente, dopo quelli delle semifinali del torneo. La sfida Nigeria-Marocco, disputata alle ore 21 di mercoledì 14 gennaio 2026 (in contemporanea con Inter-Lecce) ha fatto registrare un ascolto medio di 570.000 telespettatori nel segmento individui di 4 e più anni, con share che si è avvicinato al 4%. Numero che sale a oltre il 6% nel segmento maschile 25-54 anni con ascolto di 140.000. Il match si è concluso ai calci di rigore che hanno fatto segnare il picco di ascolti dopo le ore 23: share vicino al 6% per gli individui e dell’8% sul target maschile.

Ottima performance anche per Senegal-Egitto, in onda dalle ore 18 (in contemporanea con Napoli-Parma): 424.000 telespettatori (share superiore al 3%) nella platea individui oltre i 4 anni con un dato del 6% per gli uomini 25-54 anni.