Nuova partnership per la Juventus: siglato un accordo con UniCredit

Cuore dell’iniziativa è buddy , la filiale digitale di UniCredit accessibile via chat 24 ore su 24, progettata per le nuove generazioni e per chi cerca una gestione semplice, trasparente e mobile delle proprie finanze. Una piattaforma che combina tecnologia, sicurezza e flessibilità, consentendo agli utenti di operare ovunque e in qualsiasi momento.

Juventus e UniCredit hanno deciso di unire le forze dando vita a una nuova partnership strategica che mette al centro innovazione, coinvolgimento dei tifosi e integrazione tra mondo digitale ed esperienza reale. L’accordo – come si legge in una nota sul sito bianconero – lega due marchi di primo piano accomunati dall’obiettivo di rafforzare il rapporto con la propria community, offrendo servizi e opportunità.

«Questa partnership rappresenta l’incontro tra due eccellenze, Juventus e UniCredit», ha dichiarato Damien Comolli, Chief Executive Officer del club bianconero. «Il prestigio dei nostri brand nasce da una solida tradizione e si rinnova attraverso la capacità di generare valore concreto, fondendo storia, innovazione e tecnologia per avvicinarci ancora di più alla nostra community».

Sulla stessa linea le parole di Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit: «UniCredit crede nello sport e nella sua straordinaria capacità di accendere passioni, creare connessioni e generare innovazione. La collaborazione con Juventus, brand calcistico amato e riconosciuto in tutto il mondo, farà vivere ai nostri Clienti e ai tifosi la passione sportiva in prima persona, offrendo loro esperienze uniche e indimenticabili in un nuovo ecosistema digitale».

Grazie a questa intesa, la Juventus prosegue il proprio percorso verso un modello di fidelizzazione sempre più interattivo e tecnologico, nel quale innovazione e intrattenimento si intrecciano per generare valore concreto per i tifosi. Parallelamente, buddy UniCredit rafforza la propria missione di costruire un ecosistema digitale capace di avvicinarsi alle passioni dei clienti, combinando tecnologia e spirito sportivo.

I sostenitori bianconeri che sceglieranno buddy potranno accedere alla sezione “buddy per Juventus”, pensata per offrire benefit dedicati e opportunità: dall’esperienza dietro le quinte dell’Allianz Stadium agli sconti per l’acquisto dei biglietti, fino alla partecipazione a eventi speciali riservati alla community juventina.