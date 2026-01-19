Sampdoria, nodo patentino: Foti e Gregucci deferiti e a rischio squalifica

A Roma la Procura federale della FIGC ha concluso l’attività istruttoria nei confronti di Lillo Foti in merito alle presunte irregolarità relative alla sua posizione di vice allenatore e al ruolo ricoperto all’interno dello staff tecnico blucerchiato. Nel corso dell’audizione tenutasi il 15 dicembre nella sede del club a Bogliasco – anche se l’indagine era stata avviata almeno un mese prima – oltre a Foti erano stati ascoltati Angelo Gregucci, in qualità di indagato, e Nicola Pozzi e Attilio Lombardo come persone informate sui fatti.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il quadro non appare rassicurante. Nelle ultime settimane la Procura federale ha infatti monitorato con attenzione il comportamento dello staff tecnico blucerchiato, sia durante le gare sia negli allenamenti al Mugnaini, raccogliendo elementi utili alla contestazione formale delle presunte violazioni.