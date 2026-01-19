L’Inter svela ufficialmente la quarta maglia: sarà usata contro il Pisa

«L’identità dell’Inter viene reinterpretata attraverso la lente di Nike ACG, fondendo in modo autentico due mondi complementari: l’eleganza e lo stile dell’Inter con l’anima avventurosa e sperimentale di Nike ACG, da sempre sinonimo di esplorazione, performance senza compromessi e adattabilità agli ambienti più estremi. Un dialogo continuo dove l’estetica Nike ACG incontra l’heritage dell’Inter dando forma a una collezione che unisce funzionalità, ricerca e tradizione».

«Nike ACG (All Conditions Gear), progettato per tutti gli atleti che cercano la sfida, l’avventura e la connessione con la natura, e FC Internazionale Milano presentano una nuova ed esclusiva collezione che segna il debutto del logo ACG nel mondo del calcio», si legge nel comunicato del club nerazzurro.

«La collezione Nike ACG x Inter celebra l’estetica outdoor attraverso texture, materiali e silhouette ispirati all’ambiente e all’abbigliamento tecnico di montagna, rivisitati per adattarsi allo stile del calcio. Protagonista della collezione è l’esclusivo quarto kit, che si caratterizza per un uso audace dei colori iconici dei due brand: il nero si combina con l’Hyper Blue, arricchito da dettagli in Safety Orange che celebrano l’incontro tra calcio e avventura».

«L’unione dei codici identitari di Nike ACG e Inter emerge anche nei dettagli del kit: il logo dell’Inter è infatti reinterpretato con una texture effetto pelle di serpente, omaggio all’iconico biscione nerazzurro, ed è circondato da una corda, chiaro richiamo agli sport di alta montagna. Il fronte della maglia vede inoltre l’esordio del logo Nike ACG su un kit da calcio, in sostituzione del classico Swoosh. All’interno del colletto, l’Inner Pride recita “Internazionale. All Conditions Gear. Milano”, sottolineando lo spirito ACG e l’orgoglio nerazzurro».

«Gli stessi elementi caratteristici di Inter e Nike ACG si fondono anche sulla maglia pre-match, dove la corda assume la forma di un serpente mentre la maglia speciale per i portieri è ispirata nel design alla natura e alle forme delle Dolomiti».

«La collezione prende vita attraverso il movimento: dal layering funzionale pensato per l’avventura a look sempre più orientati alla performance, dove il kit esprime tutto il suo potenziale mentre il calcio si gioca alla massima intensità, in qualsiasi condizione atmosferica. Oltre al quarto kit e alla maglia pre-match, la linea Nike ACG x Inter comprende un’anthem jacket, una express collection e una selezione di accessori».

«Il quarto kit verrà indossato dalla Prima Squadra maschile nella partita di venerdì 23 gennaio a San Siro contro il Pisa e dalle Inter Women domenica 25 gennaio in trasferta contro il Como Women».