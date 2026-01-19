Champions League, turno decisivo: scelte le due partite del girone in chiaro

In attesa che questa sera si concluda la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, la Champions League si prepara a ripartire nel 2026 con il settimo turno della prima fase della competizione, che regalerà già alcuni verdetti, per quella che è la sua seconda edizione con il nuovo format. Dopo il sorteggio dello scorso 28 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente si stanno sfidando, con il settimo e penultimo turno previsto per le giornate di martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026.

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per il sesto turno la sfida tra la Juventus e i portoghesi del Benfica). Diritti che sono stati recentemente rinnovati fino al 2021, con l’aggiunta di una partita in favore di Prime Video.

Champions League partite in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno. In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione di un incontro in differita su Cielo, una delle partite in programma alle ore 18.45 e riproposta successivamente in prima serata.