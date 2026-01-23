Napoli, il Comune pronto a conferire la cittadinanza onoraria a De Laurentiis

Napoli continua a essere un punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale e internazionale, non solo per il calcio ma anche per i grandi eventi legati allo sport. Un ruolo centrale di cui è pienamente consapevole il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per affrontare diversi temi che riguardano il presente e il futuro della città. Al centro dell’intervista, le prossime manifestazioni sportive, il destino dello stadio Diego Armando Maradona e l’ipotesi di conferire la cittadinanza onoraria al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Il primo cittadino ha confermato come il dialogo con il club azzurro sia costante e costruttivo, soprattutto su questioni strategiche come l’impiantistica e il riconoscimento dei risultati sportivi ottenuti negli ultimi anni. Manfredi ha spiegato che gli incontri con De Laurentiis proseguono con regolarità e che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di lavorare sempre nell’interesse della città, valutando ogni possibile soluzione.