Napoli, il Comune pronto a conferire la cittadinanza onoraria a De Laurentiis

Napoli continua a essere un punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale e internazionale, non solo per il calcio ma anche per i grandi eventi legati allo sport. Un ruolo centrale di cui è pienamente consapevole il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per affrontare diversi temi che riguardano il presente e il futuro della città. Al centro dell’intervista, le prossime manifestazioni sportive, il destino dello stadio Diego Armando Maradona e l’ipotesi di conferire la cittadinanza onoraria al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.
Il primo cittadino ha confermato come il dialogo con il club azzurro sia costante e costruttivo, soprattutto su questioni strategiche come l’impiantistica e il riconoscimento dei risultati sportivi ottenuti negli ultimi anni. Manfredi ha spiegato che gli incontri con De Laurentiis proseguono con regolarità e che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di lavorare sempre nell’interesse della città, valutando ogni possibile soluzione.
In particolare, resta prioritaria la riqualificazione dello stadio Maradona, considerato un bene pubblico fondamentale, pur senza escludere eventuali alternative che potrebbero emergere nei prossimi mesi. Sul tema del nuovo stadio, al momento non ci sarebbero però elementi concreti, anche a causa delle scadenze ravvicinate fissate entro il mese di giugno. Resta invece forte la volontà di procedere con la cittadinanza onoraria per il presidente del Napoli, un’idea che il Comune intende portare avanti a breve.
«Ci siamo visti pochi giorni fa per discutere delle varie opzioni. Lavoro sempre per costruire qualcosa di positivo per la città, anche insieme al presidente. Stiamo valutando tutte le possibilità, ma al momento lavoriamo sulla riqualificazione del Maradona, che è una risorsa pubblica della città. Se entro giugno dovessero emergere alternative concrete, noi siamo disponibili a valutarle. Nuovo stadio? Al momento non c’è nulla di concreto. I tempi sono limitati e dobbiamo essere pronti per la scadenza di giugno. La cittadinanza onoraria per il presidente? Questa è una volontà forte che noi abbiamo, quindi penso che nei prossimi mesi la concorderemo con lui e faremo questa cerimonia».