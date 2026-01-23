Serie B, la sfida Catanzaro-Sampdoria in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Le due squadre scendono sul campo dello stadio Ceravolo per la 21esima giornata.

Alberto Aquilani (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Domenica 25 gennaio alle 17:15 lo Stadio Nicola Ceravolo ospiterà la sfida tra Catanzaro e Sampdoria, ultimo match della 21ª giornata di Serie BKT. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e potrà essere seguito anche in modalità gratuitasenza bisogno di registrazione.

Le due squadre si presentano a questo appuntamento con obiettivi di classifica differenti, ma entrambe con una grande voglia di riscatto: il Catanzaro per restare in piena corsa verso i playoff e la Sampdoria per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. La formazione di Alberto Aquilani, attualmente settima a quota 31 punti, punta a invertire la rotta dopo la sconfitta esterna contro il Venezia. Dall’altra parte, la Sampdoria guidata da Angelo Gregucci, che occupa il 17° posto con 18 punti, arriva in Calabria dopo il pareggio interno per 1-1 contro la Virtus Entella e cerca un successo esterno che darebbe una spinta decisiva al proprio percorso stagionale.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Catanzaro Sampdoria in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

