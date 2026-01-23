Milan, nel 2025/26 quarta maglia in collaborazione con Slam Jam

Dopo quelle degli anni passati, il Milan lancerà una quarta maglia speciale anche per la stagione 2025/26, con uscita prevista all’inizio del mese di febbraio 2026. Il progetto – secondo quanto rivelato da Footy Headlines – nasce da una collaborazione tra Puma , Slam Jam e il club rossonero, e si inserisce nel solco delle iniziative che uniscono calcio e cultura streetwear.

Slam Jam, realtà di riferimento a livello internazionale nel mondo dello streetwear e della cultura urbana, è stata fondata nel 1989 da Luca Benini e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della scena fashion contemporanea. La partnership con il Milan rappresenta un’ulteriore evoluzione del dialogo tra il club e il mondo della moda.

I dettagli completi del design non sono ancora stati svelati, ma le prime immagini indicano una maglia dal look pulito e uniforme, coerente con l’estetica minimalista che caratterizza molte delle collaborazioni speciali del club. Questa iniziativa si inserisce nella tradizione recente del Milan di realizzare maglie speciali in collaborazione con brand fashion, dopo le esperienze con Nemen, Koché, Pleasures e Off-White. Le quarte maglie sono ormai diventate un elemento distintivo dell’identità rossonera, pensate non solo per il campo ma anche come prodotto lifestyle.