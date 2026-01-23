Il ManUTD accelera sul nuovo stadio da 100mila posti: via libera alla rigenerazione dell’area di Old Trafford

La OTR MDC è la base da cui partirà la trasformazione dell’area dove si trova l’attuale Old Trafford, che si estende su 370 acri, con il progetto che prevede la realizzazione di oltre 15.000 nuove abitazioni e 90.000 posti di lavoro , il miglioramento degli spazi pubblici e significativi benefici infrastrutturali per tifosi, residenti e visitatori. Ovviamente il primo obiettivo della OTR MDC è la costruzione di un nuovo stadio da 100mila posti. Nelle previsioni i lavori aggiungeranno oltre 7 miliardi di sterline all’anno di valore all’economia del Regno Unito.

Collette Roche, Chief Operating Officer del Manchester United, ha dichiarato: «È un onore rappresentare il Manchester United al lancio della Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation. La nostra ambizione è costruire il miglior stadio di calcio del mondo, all’altezza dei nostri tifosi, della nostra storia e del nostro futuro. Vogliamo creare la migliore atmosfera e la migliore esperienza di gara possibili nel calcio mondiale, assicurandoci al tempo stesso che lo stadio agisca da catalizzatore per un nuovo distretto vivace per tifosi, residenti e visitatori. Oggi segna un momento storico per il nostro club, per Trafford e per la Greater Manchester. Ringraziamo Lord Coe, il sindaco Andy Burnham, il Trafford Council, la GMCA e tutti i nostri partner e rappresentanti della comunità per la leadership e la collaborazione che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo».

Il presidente della OTR MDC, Lord Coe, ha dichiarato: «Oggi è un momento decisivo, l’inizio di un impegno a lungo termine per trasformare l’area di Old Trafford. Ora siamo operativi – e c’è molto da fare. Nei prossimi mesi condivideremo il nostro masterplan preliminare e inizieremo a rendere questa visione una realtà».