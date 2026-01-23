Serie A, da Lucca e Giovane a Baldanzi: le cifre degli ultimi affari di mercato

Mancano poco meno di dieci giorni alla chiusura della sessione invernale del calciomercato. I club di Serie A sono a caccia dei nomi giusti per migliorare le rose in vista della fase più calda della stagione e nella giornata di ieri Roma e Napoli hanno portato a termine quattro operazioni tra acquisti e cessioni, delle quali Calcio e Finanza è in grado di rivelare le cifre.

Nel dettaglio, i giallorossi hanno ceduto Tommaso Baldanzi al Genoa e dal Grifone hanno rilevato l’attaccante Lorenzo Venturino. I partenopei hanno invece ceduto in prestito Lorenzo Lucca al Nottingham Forest e acquistato l’attaccante brasiliano Giovane dall’Hellas Verona.