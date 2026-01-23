Serie A, da Lucca e Giovane a Baldanzi: le cifre degli ultimi affari di mercato

Mancano poco meno di dieci giorni alla chiusura della sessione invernale del calciomercato. I club di Serie A sono a caccia dei nomi giusti per migliorare le rose in vista della fase più calda della stagione e nella giornata di ieri Roma e Napoli hanno portato a termine quattro operazioni tra acquisti e cessioni, delle quali Calcio e Finanza è in grado di rivelare le cifre.
Nel dettaglio, i giallorossi hanno ceduto Tommaso Baldanzi al Genoa e dal Grifone hanno rilevato l’attaccante Lorenzo Venturino. I partenopei hanno invece ceduto in prestito Lorenzo Lucca al Nottingham Forest e acquistato l’attaccante brasiliano Giovane dall’Hellas Verona.
Tutte le operazioni sono state portate a termine dalla GR Sports di Giuseppe Riso, agente che cura gli interessi – tra gli altri – di calciatori quali Sandro Tonali, Davide Frattesi, Gianluca Mancini e Alessandro Buongiorno. Ma quali sono le cifre delle operazioni chiuse nella giornata di ieri da Roma e Napoli?
Partendo dai giallorossi, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, Tommaso Baldanzi è stato ceduto in prestito al Genoa con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. In un’operazione slegata, Lorenzo Venturino ha compiuto il percorso inverso sbarcando a Trigoria in prestito, con diritto di riscatto a 7 milioni di euro (bonus compresi).
Passando invece al club di De Laurentiis, Lorenzo Lucca è stato ceduto al Nottingham Forest in prestito oneroso (per una cifra compresa tra 1 e 2 milioni di euro), con diritto di riscatto fissato a 35-40 milioni di euro in favore del club di Premier League. Nel frattempo, gli azzurri hanno chiuso l’ingresso di Giovane dall’Hellas Verona: Antonio Conte potrà contare sull’attaccante brasiliano, che si trasferisce in Campania in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro.
Di seguito, il riepilogo delle quattro operazioni:
- Tommaso Baldanzi – dalla Roma al Genoa in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni
- Lorenzo Venturino – dal Genoa alla Roma in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni (bonus compresi)
- Lorenzo Lucca – dal Napoli al Nottingham Forest in prestito oneroso per 1-2 milioni e diritto di riscatto a 35-40 milioni
- Giovane – dall’Hellas Verona al Napoli in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni.