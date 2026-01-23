Compagnia San Paolo e Crt: «Non aderiamo a nessuna cordata per acquistare La Stampa»

La Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Crt ribadiscono, nella nota congiunta, «il valore imprescindibile della libertà di stampa e del pluralismo dell’informazione, principi fondamentali per la vita democratica del Paese. In questo quadro, le Fondazioni sottolineano il ruolo storico e civile de La Stampa quale presidio autorevole dell’informazione a Torino e a livello nazionale, con una riconosciuta vocazione internazionale, capace di contribuire in modo significativo al dibattito pubblico e allo sviluppo della comunità».

La Compagnia di San Paolo e la Fondazione Crt «nel richiamare quello che è l’ambito della propria attività istituzionale e il mandato di enti filantropici, precisano – si legge in una nota – che non intendono aderire ad alcuna cordata privata finalizzata all’acquisto dello storico quotidiano di Torino, La Stampa ». Le due istituzioni torinesi nonché tra le principali fondazioni di origine bancaria in Italia e in Europa, particolarmente influenti su quanto avviene nel capoluogo piemontese, si sono quindi chiamate fuori dalla partecipazione diretta per l’acquisizione de La Stampa.

Nella giornata di martedì Gedi – il gruppo editoriale controllato da Exor (la holding che guida anche la Juventus) – ha informato oggi il direttore e il Cdr del quotidiano La Stampa di aver avviato una trattativa in esclusiva con il gruppo Sae spa: la trattativa, come comunicata da una nota, riguarda la testata La Stampa, inclusi gli asset collegati e le attività di printing (rotative).

Fondata nel 1991, la Fondazione CRT è la terza maggiore Fondazione di origine bancaria in Italia per dimensione patrimoniale, nonché tra i principali azionisti del colosso Unicredit. Un ente che nel corso degli anni ha destinato oltre 2 miliardi di euro a più di 42.000 iniziative, sostenendo ambiti strategici come l’arte, la ricerca scientifica, la formazione, il welfare, la tutela ambientale e l’innovazione, con interventi radicati nel Nord Ovest e con una prospettiva sia nazionale che internazionale. Nel corso del 2024, la Fondazione CRT ha destinato 79,4 milioni di euro a progetti e iniziative in Piemonte e Valle d’Aosta, consolidando il proprio ruolo di motore per lo sviluppo sociale e culturale del territorio, con 134 milioni che saranno messi a disposizione per l’attività del 2025 considerando l’ottimo risultato della gesitone 2024 (con avanzo di esercizio di 244,5 milioni e patrimonio netto di 2,7 miliardi).

Fondata nel 1563, la Fondazione Compagnia di San Paolo è una delle principali fondazioni di origine bancaria in Europa per dimensione patrimoniale e capacità erogativa. Da oltre quattro secoli svolge un ruolo centrale nel sostegno allo sviluppo del territorio, affiancando alla gestione del patrimonio un’intensa attività filantropica. Nel corso della sua storia recente la Compagnia di San Paolo ha destinato miliardi di euro a migliaia di progetti nei settori chiave della ricerca e dell’innovazione, dell’istruzione, della cultura, del welfare, della salute e della coesione sociale, con interventi concentrati prevalentemente in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ma con una visione e un raggio d’azione di livello nazionale e internazionale.