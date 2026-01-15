E’ stato ufficialmente definito il tabellone principale dell’Australian Open 2026, il primo Slam della stagione del tennis. Il sorteggio ha disegnato un tabellone pieno di motivi d’interesse per il tennis italiano. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono finiti entrambi nella parte bassa e, avanzando nel torneo, potrebbero dare vita a una semifinale tutta azzurra. Il tennista altoatesino, campione in carica e seconda testa di serie, inizierà il suo cammino contro il francese Hugo Gaston. Musetti, numero 5 del seeding, esordirà invece contro il belga Raphael Collignon. Un quadro che promette match avvincenti fin dalle prime giornate e che mette subito alla prova diversi italiani impegnati a Melbourne.

L’esordio contro Gaston rappresenta il primo passo, ma il percorso di Sinner si preannuncia tutt’altro che semplice. Al terzo turno potrebbe infatti incrociare il giovane brasiliano Joao Fonseca, mentre nei quarti di finale il possibile avversario sarebbe uno tra Ben Shelton e Casper Ruud. Guardando ancora più avanti, in semifinale il numero uno azzurro potrebbe trovarsi di fronte Novak Djokovic o lo stesso Musetti, inserito nel quarto di tabellone del campione serbo.