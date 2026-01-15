E’ stato ufficialmente definito il tabellone principale dell’Australian Open 2026, il primo Slam della stagione del tennis. Il sorteggio ha disegnato un tabellone pieno di motivi d’interesse per il tennis italiano. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono finiti entrambi nella parte bassa e, avanzando nel torneo, potrebbero dare vita a una semifinale tutta azzurra. Il tennista altoatesino, campione in carica e seconda testa di serie, inizierà il suo cammino contro il francese Hugo Gaston. Musetti, numero 5 del seeding, esordirà invece contro il belga Raphael Collignon. Un quadro che promette match avvincenti fin dalle prime giornate e che mette subito alla prova diversi italiani impegnati a Melbourne.
L’esordio contro Gaston rappresenta il primo passo, ma il percorso di Sinner si preannuncia tutt’altro che semplice. Al terzo turno potrebbe infatti incrociare il giovane brasiliano Joao Fonseca, mentre nei quarti di finale il possibile avversario sarebbe uno tra Ben Shelton e Casper Ruud. Guardando ancora più avanti, in semifinale il numero uno azzurro potrebbe trovarsi di fronte Novak Djokovic o lo stesso Musetti, inserito nel quarto di tabellone del campione serbo.
Tabellone Australian Open 2026, il calendario del torneo
L’edizione 2026 è la 114ª della storia dell’Australian Open, il primo dei quattro tornei del Grande Slam dell’anno 2026. Per quanto riguarda il tabellone maschile, il torneo si svolgerà in 15 giornate divise in due settimane dal 18 gennaio al 1° febbraio.
Domenica 18 gennaio
- Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
Lunedì 19 gennaio
- Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
Martedì 20 gennaio
- Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
Mercoledì 21 gennaio
- Secondo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
Giovedì 22 gennaio
- Secondo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Venerdì 23 gennaio
- Terzo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)Secondo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Sabato 24 gennaio
- Terzo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Domenica 25 gennaio
- Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Lunedì 26 gennaio
- Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Martedì 27 gennaio
- Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio misto (a partire dalle 01:00)
Mercoledì 28 gennaio
- Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio misto (a partire dalle 01:00)
Giovedì 29 gennaio
- Semifinale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio donne (a partire dalle 01:00)
Venerdì 30 gennaio
- Semifinale singolare uomini (a partire dalle 02:00)
- Finale doppio misto (a partire dalle ore 02:00)
Sabato 31 gennaio
- Finale singolare donne (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio uomini (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio donne (a partire dalle ore 09:30)
Domenica 1° febbraio
- Finale singolare uomini (a partire dalle ore 09:30)
Tabellone Australian Open 2026, le prime 10 teste di serie
- Carlos Alcaraz (ESP)
- Jannik Sinner (ITA)
- Alexander Zverev (GER)
- Novak Djokovic (SRB)
- Lorenzo Musetti (ITA)
- Alex de Minaur (AUS)
- Felix Auger-Aliassime (CAN)
- Ben Shelton (USA)
- Taylor Fritz (USA)
- Alexander Bublik (KAZ)
Dove vedere Australian Open 2026, i dettagli
Le sfide degli Australian Open 2026 saranno visibili in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche su DAZN, oltre che sulla piattaforma Discovery+.