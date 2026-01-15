Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi , intervenendo in aula al Senato in merito ai dubbi sollevati sulle acquisizioni dei club professionistici di calcio.

« Sono allo studio ulteriori modalità per consolidare e rendere più rapido ed efficace il flusso informativo tra le autorità di pubblica sicurezza, i corpi specializzati e gli organismi di controllo dell’ordinamento sportivo, con l’obiettivo di potenziare gli obblighi di trasparenza, rafforzare gli obblighi informativi sull’assetto proprietario effettivo e introdurre forme più incisive di audit e monitoraggio ».

«È necessario, inoltre, una più stringente regolazione del tema nelle norme organizzative interne federali (NOIF, ndr) – ha aggiunto – valutando l’introduzione di requisiti reputazionali più stringenti per i proprietari di società calcistiche, sul modello inglese, con l’obiettivo di garantire trasparenza e integrità, e includere valutazioni sui requisiti reputazionali quali l’onorabilità, la professionalità e la solvibilità finanziaria, superando i vecchi criteri di semplice solidità economica per valutare l’affidabilità complessiva, prevenendo casi di speculazione e cattiva gestione».

Abodi ha poi sottolineato: «Serve un costante innalzamento del livello di attenzione». E infine ha ricordato che l’ordinamento sportivo «già oggi prevede strumenti significativi come le verifiche antimafia», citando anche i memorandum firmati da FIGC e Sport e Salute con la Guardia di Finanza, oltre al ruolo svolto dalla commissione istituita per il controllo dei conti dei club professionistici di calcio e basket.