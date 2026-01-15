Partecipate di Stato, resta il nodo Scaroni per la presidenza di Enel

Questa primavera sarà il periodo in cui il governo dovrà risolvere le le questioni legate alle nomine dei dirigenti delle varie partecipate dello Stato. Come riporta l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, all’interno di questo appuntamento istituzionale esiste un capitolo legato a Paolo Scaroni, presidente del Milan e numero uno di Enel. In totale parliamo di una quarantina di posti tra AD, presidenti e consiglieri di partecipate come Enel, Leonardo, Poste, Terna, Snam e molte altre società partecipate.

La linea del governo Meloni è quella di riconfermare tutti gli AD dei colossi scelti tre anni fa: Flavio Cattaneo in Enel, Claudio Descalzi in Eni, Roberto Cingolani in Leonardo e Matteo Del Fante in Poste, che continuerà a guidare il gruppo insieme al DG Giuseppe Lasco. A rischiare è solo Giuseppina Di Foggia in Terna, la società della rete elettrica, scelta nel 2023 pare su indicazione del braccio destro di Meloni, Giovanbattista Fazzolari. Se dovesse essere sostituita il nome in pole è proprio quello di Lasco, anche se non è da escludere un manager donna.