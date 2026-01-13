Dopo il successo dell’Inter nella stagione 2023/24 , lo scorso anno il primo posto è toccato al Milan , che con una media di 71.545 spettatori si è posizionato proprio davanti ai nerazzurri, fermi a poco più di 71mila. Le due milanesi – seppur con risultati sportivi diametralmente opposti – hanno raccolto il maggior numero di tifosi, mentre in termini di riempimento il primo posto se lo è aggiudicato il Cagliari, che ha toccato quasi quota 98%.

Chi ha la media spettatori più alta in Serie A ? Il campionato 2025/26 chiude ufficialmente le porte al 2025 e si prepara a tornare nell’anno nuovo, e anche per il 2026 Calcio e Finanza continuerà a seguire passo passo l’andamento della competizione sugli spalti. Lo scorso anno, il campionato si è chiuso con una media di 30.240 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,41%. Un dato importante, che le società si augurano di replicare anche nella nuova edizione della competizione.

Un dato, quello delle presenze, che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato. Tornando allo scorso anno, la Serie A ha chiuso la stagione 2024/25 con oltre 30mila spettatori di media per la seconda stagione consecutiva: non succedeva da fine anni ‘90, quando furono addirittura tre le annate chiuse oltre i 30mila spettatori (media di 31.223 spettatori nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000).

Serie A spettatori 2025 2026 – Testa a testa tra Inter e Milan in vetta

Guardando alla classifica spettatori stilata da Calcio e Finanza per la Serie A 2025/26, continua il testa a testa tra Inter e Milan in vetta alla graduatoria: dopo aver disputato ciascuna 10 giornate in casa, la differenza tra i due club milanesi è di solo 4 spettatori a partita, con i nerazzurri a quota 72.815 e i rossoneri a 72.811. Il terzo posto rimane invece della Roma, che mantiene una media di quasi 63mila spettatori.

Va segnalato che la classifica (come indicato dal doppio asterisco nella tabella sottostante) non tiene attualmente conto delle quattro partite che sono state rinviate per consentire la disputa della Final Four di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Per questo motivo, Inter, Napoli, Verona e Como hanno una gara in meno, partite che saranno recuperate tra il 14 e il 15 gennaio.

La classifica, è bene ricordarlo, tiene conto dei posti venduti per ogni singola partita e non delle presenze effettive allo stadio, dato che non viene reso noto pubblicamente. Questo significa che potrà capitare di notare una disparità tra i numeri e le presenze sugli spalti, con alcune sfide durante l’anno (soprattutto in inverno, magari quelle meno blasonate) potrebbero raccogliere una fetta inferiore di pubblico. Dopo la diciannovesima giornata la media tocca quota 31.172 (+0,9% rispetto allo stesso turno del 2024/25): se venisse confermato fino a fine stagione, sarebbe il dato più alto dal campionato 1997/98.

Serie A spettatori 2025 2026 – Il tasso di riempimento

Chiaramente, la media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Per questo motivo è interessante indagare anche il tasso di riempimento, ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A.

Dopo la ventesima giornata, 10 società su 20 hanno superato il 90% con vette altissime per la Juventus (davanti a tutti su questo fronte) che è scesa appena sotto il 98%, seguita da Cagliari, Milan, Inter e Atalanta. La media di riempimento per tutta la Serie A raggiunge nel complesso l’86,8%, in leggerissimo calo (-0,4%) rispetto allo stesso punto della passata stagione.