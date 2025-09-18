Supercoppa in Arabia, già scelte le date dei recuperi in campionato: quando si giocherà

Saranno quattro le partite rinviate per gli impegni di Bologna, Inter, Milan e Napoli nella competizione nazionale che si giocherà per il secondo anno di fila a Riyadh.

Supercoppa italiana
Ieri è arrivata l’ufficialità che per il secondo anno di fila la Supercoppa italiana si svolgerà a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, sempre con il format delle Final Four che vedrà protagoniste: Bologna, Inter, Milan e Napoli.

Come accaduto la scorsa stagione, le quattro partecipanti dovranno saltare una partita di campionato, che vista la programmazione a metà dicembre della Supercoppa, coincide con la 16esima giornata programmata nel fine settimana del 20-21 dicembre.

Come previsto dal regolamento della Serie A 2025/26, pubblicato prima della decisione ufficiale di disputare la Supercoppa in Arabia, le quattro sfide delle squadre coinvolte nella competizione saranno rinviate e recuperate a cavallo fra martedì 13 gennaio 2026 e giovedì 15.

Quindi in quella finestra temporale verranno recuperate le seguenti gare, rinviate per gli impegni di Bologna, Inter, Milan e Napoli in Supercoppa italiana:

  • Como-Milan
  • Inter-Lecce
  • Napoli-Parma
  • Verona-Bologna

