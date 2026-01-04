Lazio, addio anche a Guendouzi? La possibile plusvalenza per i biancocelesti

I due club, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero lavorando per trovare un accordo intorno ai 25 milioni di euro più bonus per il cartellino del centrocampista francese classe 1999 che indossa la maglia biancoceleste dall’estate del 2024 ed è diventato un vero e proprio perno del centrocampo della Lazio, con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 .

Dopo l’ addio del Taty Castellanos , in casa Lazio potrebbe arrivare un’altra cessione illustre come quella del centrocampista Matteo Guendouzi , finito nel mirino dei greci del Fenerbahce . La trattativa fra i due club è iniziata nelle scorse ore e sembra essere a buon punto. Contrattazione che comunque vanno avanti senza intaccare il supporto del calciatore alla causa biancoceleste, come dimostra la titolarità di Guendouzi nella sfida contro il Napoli all’Olimpico.

In merito a una possibile cessione di Guendouzi ha parlato il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, nel prepartita di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN: «Allo stato attuale Guendouzi non è in uscita, poi abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio. Abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento, pertanto staremo a vedere. Offerte ufficiali del Fenerbahce non ne abbiamo ricevute, allo stato attuale è un giocatore della Lazio, questo non significa che se arriveranno richieste la Lazio non le valuterà ascoltando anche il giocatore come abbiamo fatto con Castellanos. Il nostro progetto non è iniziato oggi, ma dopo alcune partenze importanti come quelle di Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson. Lì è stato un percorso duro, se arrivano richieste vuol dire che stiamo raccogliendo i frutti, normale che il Taty verrà sostituito così come se verrà ceduto qualche altro giocatore per continuare nel nostro percorso di crescita».

Guendouzi plusvalenza Lazio – Le cifre dell’operazione e l’impatto a bilancio

Ma come impatterebbe sul bilancio della società di Claudio Lotito la cessione i Guendouzi? E a quanto ammonterebbe la sua plusvalenza? In primis bisogna partire dal costo storico per il cartellino di Guendouzi, registrato nel bilancio della Lazio per 10,9 milioni di euro, pari alla cifra necessaria per portarlo nella Capitale dal Marsiglia nell’estate 2024. Al 30 giugno 2025, data di chiusura del bilancio 2024/25, il centrocampista francese aveva un valore a bilancio di 8,2 milioni. Questa cifra al 31 dicembre è scesa a 6,8 milioni.

Se Lazio e Fenerbahce dovessero trovare l’accordo per un trasferimento definitivo a 25 milioni, il club bianconceleste quindi andrebbe a registrare una plusvalenza per più di 18 milioni. A questa cifra si andrebbe a sommare il risparmio sui sei mesi di ammortamento del cartellino (1,37 milioni), più i sei mesi di ingaggio lordo da non corrispondere (1,64 milioni) per un beneficio complessivo per le casse biancocelesti pari a 21,2 milioni di euro.