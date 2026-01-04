Siviglia, la cordata di investitori guidata da Sergio Ramos offre 400 milioni per rilevare il club

Come riporta The Athletic, l’offerta presentata dalla cordata guidata dal 39enne spagnolo è pari a 400 milioni di euro per diventare i nuovi proprietari del club andaluso, dove Sergio Ramos ha iniziato la sua carriera nel grande calcio proseguita fra i successi con il Real Madrid , Paris Saint-Germain e la nazionale spagnola .

La notizia di una cordata di imprenditori guidati da Sergio Ramos , difensore ex Real Madrid e attualmente svincolato dopo l’esperienza con i messicani del Monterrey , in corsa per acquistare il Siviglia è ormai di qualche giorno fa. Ma l’ultimo aggiornamento parla di una offerta ufficiale per rilevare il club.

Un ritorno che sembra sempre più vicino per Ramos, ovviamente in altri panni rispetto a quelli del calciatore (anche se lo spagnolo non ha mai annunciato il ritiro dal calcio giocato, per lui che è cresciuto nel vivaio del club andaluso. Secondo le indiscrezioni, Sergio Ramos sarebbe il volto pubblico di questa cordata di imprenditori, il cui investitore principale non è al momento noto.

I 400 milioni di euro messi sul tavolo sono per il 100% del Siviglia, che sta affrontando un momento delicato della sua storia recente, sia al punto di vista sportivo ma soprattutto economico, con fonti interne che riferiscono di un debito complessivo intorno ai 180 milioni di euro. Proprio per questo il club, controllato da una serie di azionisti, ha avviato da tempo le contrattazione per una vendita, anche se nessun soggetto interessato è arrivato a una trattativa esclusiva con due diligence. Attualmente l’azionariato del club è diviso fra la famiglia Del Nido che controlla il 24%, il gruppo Sevillistas de Nervión (22%), l’ex presidente Rafael Carrión (15%) e Sevillistas Unidos 2020 (15%). Negli ultimi anni, come detto, la situazione finanziaria del club è peggiorata sensibilmente. Nella stagione 2023/24 il Siviglia ha registrato perdite per 81,8 milioni di euro e nel marzo 2024 ha sottoscritto un prestito da 108 milioni di euro, garantito da Goldman Sachs.

I dubbi degli investitori sono legati al prestito concesso da CVC Capital Partners, nell’ambito dell’investimento effettuato nel 2021 nella Liga, e su come questo debba essere considerato e quindi incluso nell’ammontare complessivo del debito attuale del Siviglia. Secondo lo stesso club e la Liga, trattandosi di un prestito “partecipativo”, non rientrerebbe nel debito. Proprio per questa differenza di vedute, l’offerta della cordata di Sergio Ramos potrebbe non essere la più alta presentata fin qui.

Fatto sta che per un’eventuale cessione del Siviglia servirà ancora del tempo, mentre nel frattempo Ramos potrebbe continuare la sua carriera calcistica per almeno altri sei mesi. E lo potrebbe fare proprio in Spagna, ma lo dovrebbe fare per un altro club eventualmente, visto che in Spagna il regolamento vieta a una calciatore di scendere in campo per un club di cui è anche il proprietario.