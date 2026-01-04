Stasera PSG-Paris FC, dalla differenza di budget agli stadi attaccati: il derby che accende Parigi

Questa sera al Parco dei Principi andrà in scena, dopo una assenza lunga quasi 36 anni, il derby di Parigi. Protagonisti il Paris Saint-Germain e il Paris FC, neopromossa dalla Ligue 2 ma con alle spalle l’impero del lusso della famiglia Arnault e il colosso Red Bull. Un confronto fra giganti che al momento non mette in palio il titolo francese, ma sicuramente può decidere il futuro del calcio francese, alle prese con diversi problemi anche di natura economica, come analizzando dall’editoriale di ieri del direttore Luciano Mondellini. «Avremo bisogno di tempo per poter lottare ad armi pari», ha ammesso Pierre Ferracci, presidente della neopromossa, in un’intervista al quotidiano francese Le Parisien. Il sodalizio parigino è ben consapevole di essere ancora distante dai rivali cittadini «soprattutto sul piano sportivo», ha continuato Ferracci. Una distanza sottolineata dal budget a disposizione delle due società.

Alla sua prima stagione nella massima serie, il Paris FC dispone di un budget compreso tra i 100 e i 120 milioni di euro. Pur trattandosi di una cifra di tutto rispetto per una neopromossa, e superiore a più della metà di quella dei club della massima serie francese, è lontanissima dalla potenza del PSG, controllata dal fondo qatariota guidato da Nasser Al Khelaifi, che può contare su quasi 850 milioni di budget e reduce da un bilancio 2024/25 sì in rosso di quasi 60 milioni ma con ricavi record pari a 837 milioni dopo la vittoria della prima Champions League della sua storia. Una differenza di possibilità economica difficile da colmare nel breve periodo e che si riflette sulla possibilità di investimenti in sede campagna acquisti con il PSG che da anni è grande protagonista, nonostante un cambio di filosofia dopo gli addi di Messi, Neymar e, soprattutto, quello più che burrascoso con Kylian Mbappé.